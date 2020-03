Ministro de Minería y llamado de Briones al gabinete a bajarse el sueldo: “Es una señal potente”

Luego que la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, confirmara que su par de Hacienda, Ignacio Briones, pidió al gabinete mediante correo electrónico bajarse el sueldo en 30% por seis meses, diversos secretarios de Estado fueron consultados por ADN acerca de esta iniciativa.

El más elocuente fue el ministro de Minería, Baldo Prokurica, quien si bien afirmó no haber visto aún el mencionado correo, señaló que “lo que el ministro está haciendo es un llamado para solidarizar y de alguna manera estar a tono con lo que está viviendo el país, con mucha gente que está perdiendo sus trabajos, con gente que lo está pasando mal. Es una señal potente”.

Respecto de si está de acuerdo con la medida de Briones, Prokurica señaló que “por supuesto”.

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, declinó responder a la consulta, al igual que el titular de Economía, Lucas Palacios, quien se encontraba al teléfono. En tanto, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, dijo de manera escueta que “no me ha llegado el correo, voy a leerlo y le contesto”, para no dar más declaraciones.

🔴LA MONEDA| Ministr@s y rebaja voluntaria de sueldo:

– @GloriaHutt: no quiso responder.

– @bprokurica: dice que no ha revisado el correo, pero que está de acuerdo

– @antoniowalkerp: veía el correo y me responde.

– @LucasPalaciosC: salió hablando por celular. @adnradiochile

— Manu Palominos (@manupalominos) March 23, 2020