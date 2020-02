Hugo Herrera: “Nunca hemos tenido una Constitución en la que puedan participar todos los sectores”

El filósofo y académico de la UDP, Hugo Herrera, conversó en La Prueba de ADN acerca del estallido social que desde octubre de 2019 se expresa en movilizaciones a lo largo del país.

“En el mediano plazo esta va a ser una crisis que nos va a tomar dos años a lo menos, y probablemente la Presidencia siguiente, sea quien sea, que tendrá que tomar medidas con el bombo prendido“, explicó el renombrado intelectual de derecha.

Para Herrera el proceso constituyente “es la vía ancha para salir de la crisis” ya que “esta Constitución, no obstante todas sus reformas y crecimiento, como símbolo no funciona porque es un símbolo que divide“. Ante eso, “si el proceso constituyente se dirige bien, te permite ir recomponiendo los niveles de legitimidad“.

Eso sí, el académico señala que “las dirigencias políticas son las mismas que teníamos antes de la crisis”, y por eso el proceso para salir de ésta será lento ya que hay que renovar la clase política: “Todo esto no tiene nada que ver con la UP. Lo que más se parece es la Crisis del Centenario“.

“¿Qué diablos nos une? En el fondo no hay un consenso compartido (…) mientras no esté, la fuerza pública no funciona en último trámite, va a ser siempre cuestionable”, reflexionó apuntando a que “la fuerza pública es el último argumento, pero indudablemente que se necesita un consenso político, y eso no existe hoy día. Por eso es importante que siga avanzando el proceso constituyente”, ya que “no hay todavía una base política, un consenso claro, a partir del cual puedas decir que la fuerza pública está legitimada para establecer el orden público“.

Herrera explica que “la fuerza legítima no se percibe hoy día. Hoy día el Estado se parece mucho más a lo que Marx diría ‘el Estado gendarme que le cuida los negocios a la burguesía’“, y por eso “la política se vuelve tan relevante ya no como un conjunto de reglas, sino como el arte de conducir los procesos. Eso es importante, y no lo hemos tenido tan claro hasta ahora, y por ahí podría estar la salida”.