Quién es Gert Weil, medallista de oro panamericano y padre de Martina que generó polémica por sus dichos sobre el escándalo en el atletismo

Gert Weil se mantuvo por varios días ajeno al escándalo que sacudió al atletismo chileno en los últimos días de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, pero finalmente no se quedó callado. El reconocido exatleta vio como su esposa Ximena Restrepo, vicepresidenta de World Athletics, la Federación Internacional de Atletismo, y su hija Martina Weil, recibieron duras críticas, y decidió salir a defenderlas.

“Era una discusión técnica-deportiva, debatible, pero que se les salió de madre y se convirtió en actos de abuso, discriminación, racismo. Lo encuentro penoso y lamentable, han destruido todo el brillo que podríamos haberle sacado al atletismo. Todo eso lo han destruido con esta imbecilidad“, aseguró en diálogo con Radio Agricultura.

En esa línea, le prestó apoyo también a Gajardo, entrenador apuntando por algunas atletas en el conflicto: “Todo el escándalo parte por cuestionar la decisión que tomó el entrenador encargado del relevo, que su misión es presentar el mejor equipo según su criterio. Y empiezan a hablar de acoso, discriminación y nadie se ha preguntado cómo se armó y preparó el equipo”.

El ex medallista panamericano también envió un mensaje directo a las dos atletas denunciantes. “Berdine Castillo y Poulette Cardoch nunca llegaron a una convocatoria de entrenamiento en conjunto y ahora hablan del señor (Marcelo) Gajardo como si no lo conocieran o no lo hubieran visto nunca. Todo esto está mal enfocado y no sé a dónde quieren llegar”, lanzó.

Estas declaraciones sacaron ronchas en la Comisión de Atletas, cuyo presidente, Francisco Muñoz, cuestionó sus dichos. “Deja entrever una postura ruda por las declaraciones de Gert Weil en pro de defender su familia, quien de forma amenazante busca apagar el fuego, pero lo está haciendo con bencina, lo cual no aportará mucho en controlar la opinión pública frente a Martina Weil”, apuntó en declaraciones a La Tercera.

Gert Weil, abanderado chileno en dos Juegos Olímpicos y doble oro Panamericano

Nacido el 3 de enero de 1960 (63 años), Weil fue un lanzador de bala chileno que dominó por completo el deporte sudamericano durante la década de 1980 a 1990, a tal punto, que este éxito lo elevó a una categoría mundial en un certamen planetario.

Su mejor resultado en un evento internacional es un sexto lugar en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, con un registro de 20,38 metros, siendo uno de los mejores resultado que ha tenido algún chileno en la cita de los cinco anillos.

El anunciador oficial del imponente estadio olímpico de Seúl lo pregonó así: “¡Sexto en el mundo, Gert Weil, de Chile…!”.

Con lo anterior, Weil logró el mayor éxito de su carrera deportiva, donde ya sabía de cuantiosos éxitos a nivel Panamericano y Sudamericano.

“Hablando desde el punto de vista técnico fue un tiro bastante malo. Hubo otros en los que puse toda la técnica necesaria, mientras que en éste solamente apliqué toda la fuerza. Puse en ese lanzamiento toda la energía que me quedaba, pero no la complementé adecuadamente con la técnica”, asegura tras su sexto lugar en Seúl.

Estas declaraciones pusieron de manifiesto su lamento de haber hecho nulo el mejor de sus lanzamientos, el cual le habría dado el quinto lugar en la cita.

Su mejor marca personal es de 20,90m, alcanzada en Wirges 1986. Esta se mantuvo como plusmarca Iberoamericana, hasta que el lanzador español Manuel Martínez Gutiérrez con un lanzamiento de 21.35m en el año 2001 y 21,47m en el 2002 la superó.

También fue plusmarca Sudamericana hasta el año 2004, cuando el también chileno Marco Antonio Verni con un lanzamiento de 21,14m batió el récord, después de 16 años de vigencia.

Oro en Panamericanos

Siguiendo con sus grandes recuerdos y logros, Weil fue el abanderado olímpico de Chile en los Juegos de Seúl 1988 y Barcelona 1992. Además obtuvo medalla de oro en dos Juegos Panamericanos: Indianápolis 1987 y La Habana 1991, junto con una plata en Caracas 1983 y un bronce en Mar del Plata 1995. ​

En la actualidad se encuentra ligado a la empresa privada, además de ser el nuevo entrenador del lanzador de peso Marco Antonio Verni.

Consignar que Weil está casado con la exatleta colombiana nacionalizada chilena Ximena Restrepo y ambos son padres de la atleta Martina Weil, que logró oro en la prueba de 400 metros planos de Santiago 2023.