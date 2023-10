Los “Pumas” de Argentina no resistieron y fueron aplastados por Nueva Zelanda en las semifinales del Mundial de Rugby

Nueva Zelanda se convirtió la tarde de este viernes en el primer finalista del Mundial de Rugby 2023.

Los All Blacks aplastaron a los “Pumas” por 44-6 y se metieron en la gran final por el título, instancia donde deberán enfrentar al vencedor entre Inglaterra y Sudáfrica.

A pesar de mostrar garra y mucho amor propio, la albiceleste careció de herramientas para hacerle frente a los oceánicos, quienes dominaron el partido a placer y no tuvieron ningún inconveniente en meterse entre los dos mejores del certamen.

En total, fueron 7 los tries los de los All Blacks: Tres por parte de Will Jordan, dos de Shannon Fritzell, uno de Aaron Smith y otro de Jordie Barrett. Además, a esto se le suma un penal y tres conversiones de Richie Mo’unga.

Por los Pumas, en tanto, Emiliano Boffelli aportó con dos penales.

Consignar que, la otra semifinal, se disputará este sábado desde las 16:00 horas de nuestro país.

El ganador de aquel duelo, enfrentará a Nueva Zelanda, mientras que quien resulte perdedor, se verá las caras frente a los trasandinos en el juego por el tercer y cuarto puesto del certamen planetario.