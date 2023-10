Durísimo golpe para Niemann y Mito Pereira: el LIV Golf no recibirá puntos para el Ranking Mundial

Duro golpe para Joaquín Niemann y Guillermo “Mito” Pereira en el golf mundial.

Durante este martes, la junta del Ranking Mundial Oficial (OWGR) decidió no darle puntos al LIV para el Ranking Mundial, liga donde precisamente compiten ambos compatriotas.

El organismo determinó que no podía comparar de manera justa al circuito que reúne a 48 jugadores, con otros de talla mundial, como el PGA Tour.

Peter Dawson, presidente de la junta directiva de OWGR, sostuvo a la agencia AP que “no estamos en guerra con ellos. Esta decisión de no hacerlos elegibles no es política. Es enteramente técnico”.

En esa línea, fue enfático en señalar: “Es evidente que los jugadores de LIV son lo suficientemente buenos como para ser clasificados, pero simplemente no están jugando en un formato en el que puedan clasificarse de manera equitativa con los otros 24 circuitos y miles de jugadores que intentan competir en ellos”.

De esta manera, tanto Niemann como Pereira se tendrán que conformar con solo pelear por dinero en el LIV Golf, ya que para recién sumar unidades tendrían que participar en el Asian Tour, liga que permite la presencia de los miembros del LIV.