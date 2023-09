Thomas Briceño no elude la presión por Santiago 2023: “Me gusta competir en casa y darle espectáculo a la gente”

A menos de un mes del comienzo de Santiago 2023, integrantes del Team Chile recibieron lentes deportivos de última generación gracias al convenio suscrito con la marca de anteojos e indumentaria deportiva Oakley. Entre el grupo de competidores que participaron de la actividad, estaba el judoca Thomas Briceño.

Quien fuera medallista de bronce en la categoría hasta 100 kilos en el Campeonato Panamericano y de Oceanía no alcanzará a estar en la ceremonia inaugural, pues estará desarrollando un concentrado preparatorio en Eslovaquia y España.

Sin embargo, Thomas Briceño no escondió su ansiedad por competir en Santiago 2023. “Me gusta competir en casa y darle un buen espectáculo a la gente. Cada vez que me ha tocado en el Open de Santiago lo he disfrutado. Estamos trabajando para que el enfoque sea el mismo, en el rival, y hacer el trabajo”, aseguró en diálogo con ADN TOP KIA.

Al respecto, el peleador nacional apuntó sus metas en los próximos Juegos Panamericanos. “Revalidar el oro de Lima es nuestro objetivo primordial. El ciclo ha sido bastante complejo, pero lo hemos sacado adelante. El panamericano específico fue un buen apronte, queremos dejar el oro en casa”, apuntó, ya proyectando sus siguientes pasos deportivos con 30 años.

“Mi retiro se dará tras los Juegos Olímpicos de París, luego estaré a nivel panamericano y sudamericano, sin proyectarme más a ese nivel. Tengo otros proyectos por los cuales pausaré mi competencia en el alto rendimiento”, concluyó tras participar en la alianza entre Oakley y el Team Chile.