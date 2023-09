“Nos falta mucho”: ayudante argentino de los “Cóndores” hace autocrítica tras dos derrotas consecutivas en el Mundial

A pesar de que no han sido los resultado esperados, los “Cóndores” por primera vez en su historia disputan el Mundial de Rugby y se están llenando de enseñanzas de cara a siguientes desafíos.

Los chilenos perdieron 42-12 contra Japón durante su estreno y el pasado sábado cayeron 43-10 frente a Samoa.

Esta última actuación no le gustó para nada a Nicolás Bruzzone, ayudante argentino del técnico del equipo, Pablo Lemoine.

“El partido fue difícil, porque no cumplimos con los objetivos que nos habíamos planteado. Se nos hace cuesta arriba construir una base confiable, no ser una montaña rusa que tiene picos altos y partidos bajos. Tenemos que lograr mantenernos en ese pico, que es lo que hacen los mejores del mundo. Estamos lejos”, sostuvo en conversación con el diario La Nación.

En esa línea, se explayó diciendo que “este era un partido importante para nosotros. Junto con el de Japón era una oportunidad para hacer un precedente muy bueno de un equipo debutante y con buenos resultados. Creíamos tener herramientas para hacer un muy buen partido, como lo había sido la semana pasada. Contra Japón perdimos casi por la misma diferencia, pero nos fuimos con una sensación más positiva, de hacer bien las cosas, de plantearnos objetivos, no cometer tantas infracciones… un equipo que no se equivoca tanto. Esta vez tuvimos esos picos que no nos hacen bien y que nos hicieron perder confianza, perder la pelota y que nos marcaran muy fácil”, agregó.

Las últimas dos chances de Chile en el Mundial

Los “Cóndores” tendrán dos últimas oportunidades para mejorar la imagen que mostraron frente a Samoa, aunque será ante rivales de otra jerarquía, como lo son Inglaterra y Argentina.

Al respecto, Bruzzone lanzó: “El objetivo estaba muy claro en estos dos partidos, creo que ahora lo próximo que viene son rivales de otra categoría, de otro nivel, y donde sí vamos a tener que aprender muchísimo para pararnos enfrente de igual a igual. Era uno de los objetivos más grandes, particularmente hablando de la parte técnica. Y después la meta mayor que se planteó el equipo es el hecho de sentirse representado allá en Chile. Que la gente conecte con el equipo, empezar a hablar a todo el mundo del rugby, de que en algún momento se convierta en el segundo deporte en importancia en el país. Veníamos con objetivos bastante ambiciosos desde ese lado también, y lo único que puede marcar eso es el juego. Si uno se siente representado es por lo que los chicos hacen adentro de la cancha. Creo que en ese sentido vamos bien”.

Finalmente, el ayudante del cuadro nacional, se mostró esperanzado en las enseñanzas que pueda sacar el equipo tras el Mundial.

“El plantel éste se va a llevar mucho para Chile si podemos transformar el desarrollo que fuimos teniendo en este último tiempo en herramientas para seguir con el crecimiento. El Mundial va a marcar un antes y un después en el rugby de Chile“, cerró.