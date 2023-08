María José Mailliard apunta a Santiago 2023 y París 2024: “Quiero disfrutar unos Juegos Olímpicos sin pandemia”

En la última edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con María José Mailliard, principal exponente del canotaje chileno y que se encuentra entrenando con el equipo olímpico de España en Puerto Alcudia, Mallorca.

“Estoy acá con varios campeones mundiales y campeones europeos entrenando, así que el equipo es muy bueno. Lo mejor es que se dedican a la velocidad, que es la prueba que yo compito, así que estoy súper bien. En mejor lugar no puedo estar. Hay una frase que dice si te juntas con cinco alcohólicos, tú eres el sexto. Cuando yo tengo este roce competitivo todos los días, mejoro“, aseguró la doble medallista panamericana en Lima 2019.

“Estoy muy contenta con el trabajo que se está haciendo, no había tenido nunca la oportunidad de entrenar con gente de tan buen nivel. Irme de Chile era buscando eso, porque allá prácticamente entrenaba sola. Ya me estaba como como relajando mucho, no tenía ese esa ambición de pelea en el buen sentido“, remarcó María José Mailliard, que apunta a dar pelea por podios en Santiago 2023.

“En América el canotaje es muy fuerte, yo compito con la actual campeona olímpica. En el Panamericano específico le gané en Canadá, la prueba es muy competitiva. A mí no me gusta decir nada ni prometer nada de tiempo, pero yo me siento bien y ojalá hacer lo mejor posible para darle una alegría en mi país en casa”, comentó, aunque expresando sus reparos en torno a la sede del canotaje en San Pedro de la Paz.

“No sé mucho de la pista, nunca ha competido ahí, no se usaba porque era santuario de la naturaleza. El canotaje se supone que es un deporte de aguas tranquilas y dicen que en ese lugar igual hay mucha ola en ciertas horas del día. Al final uno tiene que estar preparado para todo. Me siento capaz de remar con y sin ola. Hubiese sido mejor la pista de Curauma. Hay tiempo de sobra, tendré casi dos meses para probar la pista”, advirtió.

Antes de Santiago 2023, María José Mailliard competirá en los 200, 500, 1000 y 5000 metros del Mundial de Canotaje, en Alemania, buscando la clasificación a París 2024. “Tengo harta ilusión. No me gusta prometer nada, pero de sensaciones estoy bien. Han salido marcas muy buenas. Tengo mucha seguridad en el trabajo que hemos hecho y espero darle la segunda clasificación histórica para Chile en Alemania. Yo quiero volver a sentir eso y disfrutar unos Juegos Olímpicos sin pandemia, que es lo que todo deportista quiere”, concluyó en Mujeres al Deporte.