Emilia Méndez y sus dos medallas en los Juegos Suramericanos de Playa: “No las esperaba, me alegró haber aportado”

En la edición de este domingo en Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con la esquiadora náutica Emilia Méndez, que fue parte de la delegación chilena que compitió en los Juegos Suramericanos de Playa.

Ahí, en Santa Marta, logró el oro en el salto y la plata en slalom. “Es uno de los campeonatos más importantes en que he participado. Quedé muy contenta con las dos medallas, no las esperabas. Me alegró haber podido aportar”, aseguró la deportista de 18 años, que contestó desde Estados Unidos, donde continúa sus entrenamientos, pero aun recordando las peculiaridades de la competencia que afrontó en Colombia.

“Normalmente el esquí es en lagos hechos para la disciplina, como Los Morros. Esta vez nos tocó esquiar en mar, algo que nunca había hecho, y fue un desafío muy grande, teníamos que cambiar la técnica. Normalmente esquiamos donde el agua es plana y no hay olas, a diferencia del mar. Todo influye y fue muy difícil, pero lo pudimos sacar adelante”, aseguró Emilia Méndez.

La influencia de Patricio Cornejo en su carrera

Una de las particularidades para el desarrollo deportivo de Emilia Méndez es que es nieta de quien fuera referente del tenis chileno en la década de los setenta y capitán del equipo de Copa Davis.

“Me fue metiendo al deporte, ha sido un gran apoyo todos estos años. Tener tips y distintas motivaciones de un deportista a otro ha sido una gran ayuda, y más de alguien tan cercano como mi abuelo. Me ha contado cómo se sacaba los nervios previo a una competencia, cosas que yo también hago”, reconoció la esquiadora náutica, quien también es estudiante de medicina de la Universidad Católica.

“Mi mayor objetivo es mantener el esquí combinado con el estudio (…) Es bastante difícil, pero este año he aprovechado los tiempos que tengo menos carga académica para ir a los distintos campeonatos. En las vacaciones de invierno aprovecho para entrenar en Florida, es la única forma que uno puede mejorar, con horas en el agua, y con el invierno en Chile no se puede esquiar todo el año“, remarcó la esquiadora náutica, que destacó a las referentes que tiene en la disciplina, como Valentina González.

“Es un gran referente, se ha metido en muchos podios y ha ganado títulos sub 21. Me encantaría seguirle los pasos. Tener una gran deportista mujer y chilena ayuda, así como otras que también están, como Agustina Varas, Daniela Kretchmer y Trinidad Espinal. A veces no nos damos ni cuenta de eso”, concluyó en el diálogo con Mujeres al Deporte.