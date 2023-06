Valentina Muñoz, nadadora paralímpica, y su meta para Santiago 2023: “Quiero disfrutar y dar lo mejor de mi”

En la última edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con Valentina Muñoz, nadadora paralímpica chilena, sobre su preparación de cara a los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.

La deportista nacional, quien fue medallista de oro en los Parapanamericanos de Lima 2019, comentó que “poder recibir a todos deportistas de América acá en casa es un gran orgullo. Ojalá sean unos tremendos Juegos y eso me tiene bastante ansiosa”.

En esa línea, comentó sus objetivos con miras al megaevento deportivo que se llevará a cabo desde el 17 de noviembre al 26 del mismo mes. “Quiero disfrutar estos Juegos al máximo y dar lo mejor de mi, para eso me estoy preparando tanto en la natación como en el aspecto físico”, aseguró.

“Voy a nadar en mi prueba que son los 100 metros espalda, 50 libre y 200 combinado, que esa es la nueva prueba que estamos trabajando con mi entrenador y nos ha dado buenos resultados”, complementó.

Valentina Muñoz y su paso por el Instituto Teletón

Por otra parte, la nadadora paralímpica valoró los inicios de su carrera en las piscinas de rehabilitación de Teletón. En esa instancia comenzó a competir, lo que fue clave saltar al deporte de alto rendimiento.

“Cuando empecé con las terapias fue en Teletón. Tengo una discapacidad física que se llama artrogriposis que afecta a las articulaciones y tejidos blandos, lo cual me imposibilitaba estirar los brazos, manos y tener más reacción”, explicó.

“Luego me trasladaron a Teletón para empezar con mi rehabilitación que era en piscina. Ahí empecé a nadar de a poco y me llamó el deporte. De poco comencé a agarrarle el ritmo a la competencia y empecé a clasificar a torneos, ahí me di cuenta que esto me gustaba”, agregó.

Finalmente, la deportista nacional explicó que “en Teletón conocí a muchas personas y participé en muchos programas para ayudarnos a cómo adaptarnos a la sociedad. Esas cosas no se ven, pero ellos nos preparan para salir a la calle sin importar lo que vaya a pasar, porque somos personas normales”.