Claudio Orrego valora la llegada de Harold Mayne-Nicholls a Santiago 2023: “Grandes crisis requieren grandes liderazgos”

En la última edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, en torno a los preparativos para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

Consultado por la renuncia de Gianna Cunazza como directora ejecutiva de la Corporación y la llegada de Harold Mayne-Nicholls en el cargo, comentó: “Para grandes crisis se requieren grandes liderazgos. Creo que la llegada de Harold da cuenta de un momento díficil que está viviendo la Corporación de Santiago 2023″.

“Creo que será un tremendo aporte. Necesitamos salir de los problemas administrativos y focalizarnos en convocar a la ciudadanía a esta gran fiesta, que deje en alto no solo en nombre de Santiago, sino que también el nombre de Chile”, agregó.

En esa línea, realizó duras críticas a la Corporación organizadora de Santiago 2023. “Ha tenido problemas estructurales, demasiada rotación de personas. Creo que no está bien estructurada, porque el directorio termina tomando demasiadas decisiones que debería tomar la gerencia”, explicó.

“Han existido problemas comunicacionales, pero lo importante es que siempre prevalece el bien común. Se han adoptado medidas correctivas de cosas que no venían bien y tengo la esperanza de que tengamos la oportunidad de llegar con toda la infraestructura de primer nivel a los Juegos”, complementó.

Claudio Orrego y su estrecha relación con el deporte

Por otra parte, gobernador de la Región Metropolitana destacó la importancia de la realización de Santiago 2023 en nuestro país. “Siendo alcalde de Peñalolén me convencí de que una ciudad, comuna y país que practica deporte es sin duda alguna un mejor país, porque no solamente inculca una disciplina deportiva en particular, inculca los valores que están detrás del olimpismo”, aseguró.

“Estamos hablando del evento deportivo más importante de la historia de Chile. Algunos tienen la idea de que fue el Mundial de 1962, pero en términos de número de deportistas y de hinchas en significativamente menor a la tremenda fiesta continental que vamos a tener con los Panamericanos y Parapanamericanos”, indicó.

Además, remarcó su gran objetivo con el megaevento deportivo: “Aspiro a tener una ciudad que sea una gran anfitriona de estos Juegos, ya sea limpiando las calles, mejorando los recintos y repletando los estadios. El mejor evento no es aquel que solamente te deja un legado de medallas e infraestructura, es aquel que logra cambiar la cultura deportiva de una ciudad”.

“Eso es lo que estamos haciendo como Gobierno de Santiago, impulsar 620 actividades en las 52 comunas de la región con este eslogan ‘Gana Santiago’, que va exactamente en esa línea, que la gente se motive a practicar y ver deporte”, cerró.