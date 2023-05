La nadadora de aguas abiertas, Mahina Valdivia, se pronunció a través en redes sociales y arremetió contra la Federación Chilena de Deportes Acuáticos (Fechida) por el despido de su entrenador Juan Carlos Tenorio a solo cinco meses del inicio de Santiago 2023.

“Con mucha tristeza y decepción, quiero expresar mi profundo descontento por el despido injusto de mi querido entrenador a tan solo 150 días del evento más importante de mi vida”, explicó a través de su cuenta de Instagram.

“Durante todo este tiempo, han hecho su vida imposible y han saboteado nuestro trabajo incansable hasta lograr su salida. Es una falta de respeto total hacia una persona de la trayectoria y dedicación de él”, continuó.

En esa línea, la deportista nacional agregó: “Es aún más indignante saber que aquellos que llevan 20 años al mando de la natación en Chile sean liberados de toda culpa, ocultando casos de acoso y corrupción. ¿Dónde está la justicia en todo esto? Es inaceptable que se proteja a quienes deberían rendir cuentas y se perjudique a aquellos que han entregado su tiempo y esfuerzo por el deporte”.

La denuncia de Mahina Valdivia

A casi 24 horas de la publicación, la nadadora de aguas abiertas profundizó sus descargos por el despido de su entrenador en diálogo con La Tercera. “La presidenta (Claudia Molkembuhr) lo viene amenazando desde hace meses con desvincularlo, porque él no hacía acciones en contra de nadadores y asociaciones. Esto a ella no le gustaba porque esta persona es bastante corrupta.“, señaló.

Además, detalló parte de las trabas impuestas por la Federación de cara a su preparación para Santiago 2023. “No me convocan a la Selección, sabotean mis preparaciones, no nos dan tiempo de entrenar. Por ejemplo, este año tuvimos que ir la Escuela de Carabineros por las remodelaciones de la piscina del Estadio Nacional y FECHIDA no lo anotó en la lista de entrenadores y por ende no lo dejaban pasar al recinto”, aseguró.

“Mi entrenador se vio en la obligación de denunciarla por acoso laboral, amenazas, abuso de autoridad entre otros, generándole a ella una mayor molestia. Continuó buscando la forma de desvincularlo, haciendo ver como que FECHIDA no fuera responsable. Por el momento no puedo brindar más información, ya que este conflicto estará en manos de abogados y tengo fe y esperanza de que se resuelva”, sentenció.