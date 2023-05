Mito Pereira mejora su ronda inicial y supera el corte del PGA Champioship

Luego de una mala jornada inicial en el PGA Championship, donde el año pasado estuvo a centímetros de ganar el torneo, Mito Pereira enmendó el rumbo en la jornada de este viernes en el Oak Hill Country Club de Rochester, disputando uno de los cuatro majors de la temporada.

Con la misión de revertir los dos golpes sobre el par de la cancha en Nueva York, el deportista nacional afinó de mejor manera sus impactos, al punto de llegar a quedar con tarjeta bajo par luego de hilvanar birdies en los hoyos 1, 13 y 15.

Book a birdie for Mito Pereira to close out his opening round. #PGAChamp pic.twitter.com/poXUhYEioW

— PGA Championship (@PGAChampionship) May 19, 2023