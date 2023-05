Martina Weil y el desafío de Santiago 2023: “Estoy emocionada de tener la oportunidad de correr en mi casa”

En la última edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con Martina Weil, destacada atleta chilena, sobre su preparación de cara los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

La deportista nacional abordó su puesta a punto para el megaevento deportivo y la prueba de los 400 metros. “Va a estar durísima y obviamente depende de quién llegue. A nivel mundial, el atletismo se acaba en septiembre y alargar la curva hasta finales de octubre no es menor. Eso hace que la gente más buena, que estará preparando París 2024 puede que no lleguen”, comentó.

“Aún así, el 400 en Ámerica es el continente con mejor nivel, así que estoy muy emocionada de tener la oportunidad de correr en mi casa con gente de ese nivel, porque uno solo corre bien cuando tiene con quien competir”, complementó.

En esa línea, la velocista de 23 años valoró el hecho de competir en nuestro país. “Esa motivación de ser el mejor para tener presencia en las competencias es súper importante. No tengo palabras para explicar lo emocionada que estoy de poder competir en mi casa. Nunca me ha tocado una competencia internacional en Chile”, explicó.

Martina Weil y su vida en Bélgica

Por otra parte, la deportista nacional valoró su actual presente en Europa donde arribó en 2022. “Fue una diferencia y personalmente me empecé a considerar como atleta profesional y comencé a tener la vida de una deportista de alto rendimiento. En Chile y Estados Unidos donde era estudiante eso no lo entendía hasta que me fuí a vivir a Bélgica, donde lo único que hago es comer, dormir y entrenar”, señaló.

“Estoy estudiando y me dan muchas facilidades si no puedo ir a una clase porque estoy compitiendo, entrenando o viajando. Eso ha sido muy agradable y los profesores son muy comprensivos”, destacó.

Finalmente, se refirió a su relación con sus padres y grandes figuras deportivas como Gert Weil y Ximena Restrepo. “Creo no estaría donde estoy si no fuese por ellos. Todas las decisiones que he tomado en mi carrera deportiva no hubiesen sido correctas por ellos. Saber que cuento con ellos, con su experiencia y apoyo, lo es todo tanto como papás y referentes atléticos”, cerró.