Felipe Aguilar tuvo una tremenda jornada durante la segunda ronda del Astara Chile Classic

El golfista chileno Felipe Aguilar tuvo una tremenda actuación este viernes en la segunda ronda del Astara Chile Classic.

El valdiviano pasó el corte y marcha en el puesto T20 del Astara Chile Classic, realizando durante este día un total de 66 golpes, en el torneo del Korn Ferry Tour que se disputa en el Prince of Wales Country Club de La Reina.

Aguilar sumó birdies en los hoyos 1, 2, 4, 7, 8 y 11 para cerrar una de las mejores actuaciones del viernes, en el certamen que reparte 1 millón de dólares en premio.

“Fue una muy buena ronda. Jugué muy sólido. Perdí oportunidades como no hacer birdies en los par cinco pero, pese a eso, fallé dos o tres greens, pero hice el up and down y me recuperé. Haber terminado sin bogeys fue una buena noticia”, sostuvo el golfista nacional.

En esa línea, añadió que “empecé con muy buen ritmo y eso me ayudó mucho para el resto del día. Me lo tomé con mucha calma. Eso ayuda mucho cuando la cancha está difícil, como lo está la del Country”.

Finalmente, el deportista criollo destacó la organización del Astara Chile Classic 2023, evento que no se realizaba en el país desde hace ocho años.

“Ha sido extraordinaria. Alejandro Peric y su equipo han hecho un gran trabajo y los sponsors van a estar contentos porque este es un gran evento. La cancha está en condiciones excepcionales como hace mucho tiempo no veía el Prince of Wales Country Club. Todo lo que se ha armado y la atmósfera del evento son buenísimas. Está a la altura de la categoría que tiene este torneo”, cerró.