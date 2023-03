Joaquín Niemann prevé un enfrentamiento mayor entre los del PGA Tour y el LIV Golf en Augusta: “Sabemos que nos odian”

Joaquín Niemann ya palpita con todo lo que será uno de los mayores eventos del golf mundial: el Masters de Augusta, donde participará viniendo del LIV Golf, como nunca antes.

El chileno se refirió a la competencia que habrá entre los golfistas del PGA Tour y de la liga árabe, asegurando que el ambiente no será de lo mejores durante el certamen.

“Obviamente va a ser un torneo individual, no por equipos. Pero vamos a sentirlo así, con los diferentes jugadores jugando al mismo tiempo por su gira”, lanza Niemann en una entrevista que realizó con el medio norteamericano GOLF. En la charla llevada a cabo en Florida, el ganador del Genesis Invitational de 2022 profundiza en la compleja relación que existe entre los dos tour más potentes del mundo y cómo aquello sirve como combustible para él. “Creo que será más divertido sabiendo que nos odian”, comenzó diciendo en una entrevista con el medio norteamericano GOLF.

En esa línea, habló del trato que se le daba en el PGA antes de que se confirmara su paso al LIV. “La parte más difícil fue ver cómo algunos jugadores y trabajadores de los torneos nos trataban antes y después“.

Respecto a lo que espera que suceda en Augusta, el chileno lanzó: “Creo que ahora mismo hay una gran rivalidad entre el Tour y LIV. Creo que hay muchos jugadores que, no sé si no les gustamos o no les gustan las decisiones que tomamos, pero va a ser divertido”.

Finalmente, Niemann se refirió a la posibilidad de haber quedado fuera de estos importantes certámenes.

“Desde que nos dieron el aviso de que vamos a poder jugar las mayores, pensé, va a ser muy divertido esas cuatro semanas. Cuatro semanas en el año contra ellos, y tratar de vencerlos (…)Iba a ser un poco tonto dejar fuera a tantos buenos jugadores”, cerró.