Neven Ilic se reúne con el Ministro del Deporte, Jaime Pizarro, de cara a Santiago 2023: “Tiene una tremenda capacidad de sacar todo adelante”

A poco más de una semana de haber asumido el Ministerio del Deporte, Jaime Pizarro se reunió por primera vez con el presidente de Panam Sports, el chileno Neven Ilic, en las dependencias de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa) en Santiago.

Cita clave considerando que estamos a 216 días del inicio de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, por lo que aprovecharon de analizar los avances en infraestructura, la operatividad de la Corporación Santiago 2023 y los detalles en torno a la cita que arrancará el 20 de octubre.

“Para mí es un honor enfrentar los Juegos Panamericanos con él. Creo que tiene muchos desafíos, pero tiene una tremenda capacidad de sacar todo adelante. Lo hizo en su vida como deportista y como subsecretario. Ahora como Ministro no me cabe ninguna duda. Vamos a hacer un gran equipo y vamos a tener unos grandes Juegos Panamericanos en Santiago”, aseguró Neven Ilic, quien compartió con el Ministro del Deporte cuando fue mandamás del Comité Olímpico de Chile y el “Kaiser” era subsecretario de Deportes bajo la presidencia de Michelle Bachelet.

Tras la cita, Jaime Pizarro valoró los elementos analizados. “Panam Sports es hoy un aliado muy importante para nosotros. He tenido la oportunidad de juntarme con los deportistas y al preguntarles cómo se sienten, me hablan de ansiedad al competir en su país. Me alegro mucho por este momento y espero que todo siga caminando de buena manera“, remarcó en pos a los menos de ocho meses que restan para la cita continental en nuestro país.