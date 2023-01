Chile debuta en el Mundial de Balonmano 2023 con una derrota en la última jugada ante Irán

Chile tuvo un sufrido arranque ante Irán en su debut por el Mundial de Balonmano 2023, instancia donde nuestro país arrancó la disputa de su séptima participación consecutiva en la máxima cita planetaria de la especialidad.

Los asiáticos dominaron gran parte del encuentro válido por la primera fecha del Grupo A y se fueron al descanso con ventaja de 13-11. Sin embargo, en el período complementario, los nacionales remontaron hasta imponerse por tres puntos de ventaja (23-20).

Sin embargo, el arquero de Irán, Mohamad Siavoshishahenayati, mantuvo a flote a su país, impidiendo que Chile pudiera asegurar su triunfo a menos de cinco minutos del final en Cracovia, una de las sedes del Mundial de Balonmano.

Los “Lobos” quedaron igualados, teniendo la opción de disputar las jugadas finales con uno más por expulsión de Afshin Sadeghi. Aun así, el conjunto de Veselin Vujovic logró anotar y defender la exigua ventaja para ganar por 25-24. Erwin Feutchmann, con 6 goles, fue la mejor mano nacional, pero su aporte fue insuficiente para evitar la caída chilena.

