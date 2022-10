María José Moya queda fuera de los World Skate Games 2022 por repentina enfermedad

María José Moya era una de las cartas fijas para el Team Chile en la disputa de los World Skate Games 2022, megaevento que reúne a todos los deportes que se desarrollan sobre patines, incluyendo el patinaje de velocidad.

Por lo mismo, la “Pepa” se había preparado para afrontar la competencia, esperanzada en mantener el nivel que le permitió ser medallista de plata en los últimos Juegos Sudamericanos, disputados en Paraguay.

Sin embargo, la propia María José Moya anunció en sus redes sociales que no podrá competir en San Juan. “Problemas de salud me dejan sin poder competir en este campeonato del mundo. Agradecer al equipo médico que me atendió excelente y me brindo todos los cuidados necesarios para tratar la TVP que tengo. Solo queda cuidarme, seguir con mi tratamiento y esperar regresar a casa”, explicó la deportista nacional en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María José Moya (@pepitaah)

¿Qué problema médico afecta a María José Moya?

Leyendo con detención su mensaje, se advierte una sigla que da luces respecto a sus problemas: TVP, una trombosis de vena subclavia parcial, dolencia que le impedirá competir en los World Skate Games 2022.

Según consignó La Tercera, el técnico de la selección chilena de patinaje, Alfredo Riquelme, explicó los síntomas que la deportista de 33 años había advertido durante los Juegos Sudamericanos 2022. “Acusó hinchazón del brazo derecho en tres ocasiones y se le diagnosticó un cuadro alérgico (…) Ya en Argentina, su malestar del brazo mostró claros síntomas de un cuadro de trombosis, por lo que tuvimos que ir a urgencias, donde María José Moya quedó hospitalizada”, detalló.

Pese a lo complejo que suena el inconveniente médico, éste no pone en riesgo la carrera de la patinadora. “Es un cuadro que está controlado. Las causas pueden ser múltiples, básicamente traumatismos, que es lo que más se produce en el deporte, o espontáneas, por algún medicamento. Cuando es diagnosticado a tiempo, porque se produce en horas, no en semanas o meses, se maneja y se trata”, apuntó el doctor del Comité Olímpico de Chile, Alejandro Orizola, en diálogo con el medio antes citado.