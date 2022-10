Gianna Cunazza, Directora Ejecutiva de Santiago 2023, a un año de los Juegos Panamericanos: “Tenemos mucho que hacer todavía”

En el día que la cuenta regresiva quedó a un año exacto del arranque de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en ADN TOP KIA conversamos con la Directora Ejecutiva de la corporación encargada de la organización del evento, Gianna Cunazza.

Más allá de las dudas en torno a la infraestructura para el desarrollo de las competencias, la autoridad estatal se mostró optimista del trabajo desarrollado hasta ahora. “Cada vez que me la preguntan avanzamos más que la vez anterior. Somos ya 500 y proyectamos ser cerca de 1.800 trabajando para esto. Estamos avanzando de manera coordinada con el Ministerio del Deporte, avanzando muy fuerte en nuestras licitaciones. Tenemos muchas por sacar, ya hemos sacado varias adelante. Estamos contentas por el avance, pero con una planificación muy exigente para lo que viene”, apuntó, bajándole el perfil al “apuro” solicitado por el Presidente Gabriel Boric en torno a las labores.

“No lo llamaría presión, es un llamado legítimo a que aceleremos los trabajos. Estamos en sintonía con el llamado que hacen los deportistas, estamos trabajando muy fuerte para sacar las obras en tiempo y forma. Estoy segura de que esto se acoge de buena manera, estamos todos en la idea de llegar lo antes posible con las obras listas”, remarcó Gianna Cunazza, que ejemplificó en el Centro Acuático los progresos realizados por la Corporación Santiago 2023.

“Más que una preocupación, es un proyecto emblemático y así lo hemos entendido todas las autoridades. Estamos con los tiempos, trabajando fuerte, vamos a llegar sin ninguna duda con un Centro Acuático que va a ser un tremendo legado. Hemos buscado aportar nuestro granito de arena, estoy tranquila y confío en los trabajos que estamos haciendo”, sostuvo.

Gianna Cunazza y la seguridad en Santiago 2023

Pensando en el evento del próximo año, que arrancará el 20 de octubre, en la Corporación son conscientes de los temas de seguridad que existen considerando que dos días antes será un nuevo aniversario del “Estallido Social”.

“Es un aspecto que no podemos dejar pasar, estamos conscientes de que estamos cerca de esa fecha, pero creemos que Santiago 2023 se debe posicionar en la vida de los chilenos: es nuestro punto de encuentro, tiene que ver con unirnos y salir de tantas situaciones tan adversas. El deporte da esa posibilidad y nuestra convicción es que para el 2023 los chilenos estemos unidos en el marco de este evento”, reconoció la Directora Ejecutiva, quien tampoco piensa en el día de la inauguración.

“No me he puesto en el lugar de estar ahí sentada, mi mente y preocupación está puesta en sacar adelante los Juegos más que en el día de la organización. Estamos trabajando muy fuerte, tenemos mucho que hacer todavía, no nos podemos relajar por muy confiados que estemos”, cerró en el diálogo con ADN TOP KIA.