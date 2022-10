El básquetbol universitario goza de un amplio prestigio a nivel internacional, considerando que aquellos que han destacado en la División I de la NCAA tienen camino avanzado para disputar la mayor liga de la disciplina en el mundo, la NBA.

Chile poco a poco ha ido sumando representantes y para el arranque de la temporada 2022-2023 se dará un hecho inédito, con tres jugadores nacionales integrando un mismo equipo en Norteamérica.

Hablamos de Felipe Haase, Marcelo Pérez y Nicolás Aguirre, quienes fueron confirmados como parte del plantel de Southern Miss, plantel universitario en Mississippi. En aquel plantel se encontraban Nicolás Aguirre, que dio el salto desde Southwest Baptist, en la División II de la NCAA, al igual que Marcelo Pérez.

A ellos hay que sumar a Felipe Haase, que se transformó en uno de los refuerzos del verano de Estados Unidos para Southern Miss tras haber promediado 14.8 puntos en 33 partidos por Mercer University en la última temporada. Todos ellos harán fuerza en una temporada histórica para el básquetbol nacional en el exigente nivel universitario norteamericano, cuya fase regular arranca el 1 de noviembre.

Felipe Haase has been named to the Preseason All-Sun Belt Second Team



— Southern Miss MBB October 17, 2022