Felipe Aguilar sufre con el momento de la U: “No aprendimos nada de lo que pasó un año atrás”

Antes de la irrupción en el circuito mundial de Joaquín Niemann y Mito Pereira, el golf chileno tenía como su principal representante a Felipe Aguilar, campeón en una fecha del European Tour y representante nacional en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Lejos de los focos de “Joaking” y “Mito”, el valdiviano hoy vive otra faceta en el deporte a sus 47 años. “Tomé la presidencia de los profesionales de Chile, tratando de ordenar la casa y tener una mejor comunicación con la Federación Chilena de Golf. Tengo tres academias, con hartos profesores, trabajo con un grupo selecto de niños en la técnica y cancha. Lo he pasado muy bien, creo que les puedo aportar los valores que el golf representa”, apuntó en diálogo con ADN TOP KIA quien será el entrenador del golf para el próximo megaevento del Team Chile: los Juegos Sudamericanos, en Asunción.

“Van Cristóbal del Solar y Matías Calderón, además de Natalia Villavicencio y Valentina Haupt. Es una faceta nueva, algo entretenido, les puedo aportar la experiencia bajo presión. Calidad y potencial hay, deben tener un poquito de suerte para que jueguen las semanas que tienen que hacerlo para clasificar al PGA Tour o el Tour Europeo”, explicó Felipe Aguilar, quien sueña con la opción de competir en Santiago 2023, aunque tiene claro que no depende de él.

“Tengo solo una bala que gastar. Vuelvo a Europa a clasificar nuevamente, si lo hago puedo estar hasta marzo y, jugando bien puedo dar el salto en el ranking para ser tercero y dependería de que Joaco o Mito no quieren venir. Chile se merece que los representen en Santiago 2023. Nunca es fácil jugar en casa, pero va a ser muy bueno para el evento que estén ambos. Sería una decepción que no saquen medallas“, advirtió.

Felipe Aguilar y el paso de Joaquín Niemann al LIV Golf

El experimentado golfista nacional defendió la determinación del talagantino de abandonar su tarjeta del PGA Tour para disputar el millonario circuito financiado con capitales de Arabia Saudita.

“Cuando tomó esta decisión, Joaco tenía todos los pro y contra arriba de la mesa y tomó una decisión convencido que era la mejor. Cualquier profesional, cuando se le ofrece alguna alternativa mejor a la que tiene y está bajo las condiciones que uno exige, toma esa posibilidad. Se está dedicando a jugar en otra liga, que le da más tiempo para él. El golf es un trabajo y tuvo una alternativa de trabajo mejor que la que tenía y la tomó. Encuentro válida su decisión. El sábado trabajé con 12 niños y todos estaban viendo el campeonato, se le va a seguir de la misma forma. Lo único que podría estar en contra es por los Juegos Olímpicos, por el tema del ranking mundial. El Tour Europeo no tiene problemas con el LIV Golf y ahí podría defender puntos”, explicó el valdiviano, que matizó las innovaciones del evento.

“El formato quizá no es agradable para algunos jugadores, pero es más entretenido para el espectador porque independiente de donde venga jugando, tiene posibilidades de ganar. Jugar por equipos no le encontré muchas gracias, están buscando alternativas para las apuestas y diferenciarse del PGA Tour. Encontrarán formatos distintos para mejorar lo que ya tienen y con el tiempo subirán la cantidad de jugadores“, puntualizó quien llegó a ser top 50 del European Tour.

El dolor por la U de Chile

Durante su carrera, Felipe Aguilar no escondió su pasión por el elenco azul y en algún momento hasta le dio charlas de motivación al plantel. Por lo mismo, es crítico del presente deportivo del club.

“Han sido momentos duros, fomes. Uno no quiere ver a la U con la pelota diciendo para donde vamos, todo el año sufriendo, asustado de descender. Lo peor de todo es que no aprendimos nada de lo que pasó un año atrás. Ojalá se den cuenta. Estamos acéfalos. Me encantaría saber quienes son los sueños para saber si es bueno o malo”, sostuvo quien entregó su receta para sacar al plantel del momento en que está.

“Eso se transmite hacia abajo. En estas situaciones, lo único que podría salvar a la U es puro corazón, como los goles de Junior el año pasado. Me daría mucha pena volver a descender. Ojalá se asesoren con Federico Valdés, que se apoyen en la gente que sacó a la U adelante para saber cómo hacerlo“, cerró en el diálogo con ADN TOP KIA.