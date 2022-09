Escándalo en la NBA: hijo de Michael Jordan sale con la ex de Scottie Pippen

Una gran noticia remece al mundo de la NBA, aunque no tiene relación directa con el básquetbol, ya que recientemente se habla de una cita entre el hijo de Michael Jordan y la ex de Scottie Pippen.

La crónica rosa de la liga norteamericana está enfocada en este hecho que fue destapado por TMZ. El portal publicó fotografías de Marcus Jordan junto a Larsa Pippen.

Ambos fueron vistos en una cita doble en un restaurante de Miami. Rápidamente, se comenzó a hablar sobre un posible vínculo amoroso, lo que genera un mayor morbo debido a las conexiones que existen entre ambos.

Los comentarios apuntan a cómo podría afectar esto a ‘MJ’ y Scottie. Si bien estos exjugadores fueron una gran dupla en Chicago Bulls, con el tiempo se distanciaron y este episodio podría generar aún más polémica entre ellos.

