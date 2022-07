Marcelo Jiménez, la carta chilena del skate en Santiago 2023: “Antes nos veían como cabros sin futuro y ahora se lo ve como deporte”

Una de las principales novedades que tendrán Santiago 2023 será la disputa del skate, disciplina ya de rango olímpico y que tendrá su debut a nivel de Juegos Panamericanos en nuestra capital, para lo cual Chile cuenta como uno de sus principales candidatos en Marcelo Jiménez.

En las últimas semanas obtuvo el segundo lugar en el torneo de skate nacional Lao a Lao como parte de una preparación que lo ha tenido entrenando por un mes en Estados Unidos y dos semanas en Argentina, de cara a su participación en la cita panamericana y la opción de disputar los Juegos Olímpicos de París 2024.

De hecho, en vista de la cita de los anillos su gran meta es el Campeonato Mundial de Park de Río de Janeiro, en octubre, donde skaters de todo el mundo buscarán obtener puntos para la clasificación. “Este año pude armar mi cuerpo técnico, que tiene un kinesiólogo, preparador físico, entrenador de skate, psicólogo y nutricionista. Estamos bien preparados. La meta es pelear la medalla de oro en Santiago 2023, aunque mi sueño es pelear una medalla en Juegos Olímpicos. Como meta de vida, quiero abrirle puertas a los skaters de Chile“, comentó Marcelo Jiménez en conversación con ADN TOP KIA.

Para aquello, tiene claras las debilidades que debe trabajar. “Hay dos factores que debo mejorar: los nervios de estar en mi país y mi preparación de skate. Acá no hay infraestructura para entrenar, no hay pistas de nivel mundial y me juega en contra. Debo entrenar afuera y con el miedo de lesionarme y tener que volver. Acá en Chile me pongo más nervioso por la presión de tener cercanos viéndome, siento la obligación de representar lo mejor posible. Por eso nos estamos preparando para estar bien concentrado y los nervios no nos jueguen en contra en Santiago 2023″, aseguró.

Marcelo Jiménez y el momento del skate en Chile

Quien se enfoca en la modalidad park, la que implica desarrollar los trucos en un bowl o piscina, lamenta la falta de infraestructura para su preparación a nivel olímpico. “Estamos en pañales en Chile. No hay mucha experiencia para construir pistas olímpicas, no tenemos las condiciones y por eso tengo que entrenar afuera. En Chile no saben construir bowl y no contamos con un centro de entrenamiento para practicar esa modalidad. Ojalá el gobierno, con los Panamericanos, construya pistas de calidad para incrementar nivel a Chile”, comentó.

De todas formas, estima que hoy se ve a los cultores de la disciplina con otros ojos. “Es increíble cómo ha cambiado la visión del skate en Chile. Antes nos veían como cabros sin futuro y ningún papá quería que sus hijos patinaran. Hoy uno va a skateparks y los papás llevan a los niños, se ve más como un deporte. Antes era como hobbie y ahora muchos chicos pueden vivir de esto, soy uno de estos”, planteó, aunque sin dejar de reconocer las dificultades para tener un sustento económico del deporte.

“Se puede vivir del skate en Chile pero no se le da la oportunidad a todos, los de regiones tienen que venir a Santiago y tienes que estar demostrando resultados. No hay apoyo del gobierno, sino las marcas y muchos son canjes. Se puede, pero es difícil“, cerró el deportista de 25 años.