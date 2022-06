Universidad de Concepción se impone sobre Leones de Quilpué y queda a solo un triunfo del bicampeonato en la LNB

Por Juan Rafael Maldonado

En otro emocionante juego, que requirió de un overtime para su resolución, el equipo de Universidad de Concepción superó a Leones de Quilpué por 70-66 (31-30; 59-59), desnivelando la serie final de la Liga CDO + by Cecinas Llanquihue, y quedando a solo una victoria de alcanzar el bicampeonato de la liga cestera.



El duelo, jugado en una repleta Casa del Deporte, fue nuevamente friccionado y emocionante. A estas alturas, ambos equipos se conocen a la perfección, por lo que son pocos los ajustes que los técnicos Cipriano Núñez (UdeC) y José Ángel Samaniego (Leones) pueden realizar a la hora de planificar los juegos.



El equipo de la ciudad del Sol, en todo caso, tuvo un mérito: sobreponerse al resguardo que debieron realizar del español Iván Aurrecoechea, tras complicarse con dos faltas personales en el primer cuarto, y trabajar defensivamente en forma colectiva para evitar ser atropellados por la rica ofensiva del Campanil, que se mostró nerviosa y errática en varios pasajes del partido.



Clave en esa fase del juego de los de Quilpué, fue el norteamericano Justin Satchell, quien sumó buena parte de sus 12 puntos en el primer tiempo, que permitieron mantener a flote la bandera felina.





Por el lado del cuadro estudiantil, no fue un gran partido de los extranjeros Jerry Evans Jr (15 puntos, 12 rebotes) y Arnold Louis (13 puntos, 12 rebotes), permanentemente marcados por la defensa rival. Y tampoco pudo explotar con efectividad Eugenio Luzcando (8 puntos), quien a pesar de haber sufrido una fractura nasal, jugó igualmente el partido. Y en la adversidad, desde el banco llegó otra vez la solución, de manos de Evandro Arteaga, quien sumó 16 puntos, encabezando el goleo de los penquistas.



En el tercer cuarto, Leones logró una brecha de ventaja de 5 puntos, que obligó a trabajar a los estudiantiles para el desenlace del partido. De la mano de sus perimetrales, Diego Silva (14 puntos), Eugenio Luzcando, y Evandro Arteaga, lograron dar vuelta el marcador a su favor. Sin embargo, Leones, metiendo el balón a la zona, forzó la prórroga aprovechando los problemas que tuvo la defensa penquista para la cobertura de Aurrecoechea. Incluso, los felinos tuvieron en sus manos la victoria en el tiempo regular de juego, pero un largo lanzamiento perimetral de Ignacio Carrión no encontró la canasta rival.



En el overtime, los jugadores del Campanil estuvieron más finos, en una verdadera guerra de nervios. Leones marró chances claves desde la línea de los libres, y aunque Aurrecoechea ganó el duelo de la zona pintada a Evans y Louis, no bastó con el esfuerzo del español. A 1 minuto del final, un triple de Arteaga, una bandeja de Kevin Rubio, y un tiro libre de Diego Silva, terminaron por dar la victoria a los estudiantiles.

¿Domingo Decisivo?



Ahora, la final de la Liga CDO+ by Cecinas Llanquihue, se traslada a Quilpué, donde mañana Universidad de Concepción podría coronarse bicampeón de la competencia cestera, en el sexto encuentro de la llave, programado para las 9 de la noche (LNBChile.tv – CDO+).