Bárbara Hernández, la “sirena del hielo”, se hizo con un Récord Guinness por histórico nado en Cabo de Hornos

La nadadora de aguas gélidas, Bárbara Hernández, logró durante este martes una nueva hazaña en su carrera, esta vez en Cabo de Hornos, logrando un Récord Guinness por su nado en Cabo de Hornos, dónde surcó 3 millas náuticas (5.500 mts) algo nunca antes hecho por nadie.

Anteriormente, Bárbara ya logró la triple corona en las aguas abiertas (Canal de la Mancha, Canal de Catalina y la Maratón de Manhattan) junto con haber cruzado el Canal de Molokai el año pasado. Además se transformó en la primera deportista latinoamericana en completar el circuito que pasa bajo el puente Golden Gate y rodea la famosa cárcel de Alcatraz.

Tras su tremendo logro, Hernández lanzó un sentido y emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Es oficial!!! Tenemos el Récord Guinness por mi nado en #CaboDeHornos! El 27 de febrero de este año, literal al fin del mundo, en aguas a 7°C, gracias a mi #IceTeam y el gran apoyo de la @armada_chile“, comenzó diciendo la deportista en su cuenta de Instagram.

En esa línea, añadió: “Hicimos la máxima distancia jamás nadada: 3millas náuticas, 5500mts reconocidos por la @world_open_water y la milla más rápida lo que nos otorga un #GuinnessWorldRecord!!!“.

“Es una emoción muy linda, no sé cómo decirles todo lo que significa… este fue el último nado que vio mi Tata, ya estaba hospitalizado y no dejó que me avisaran por si me devolvía antes del nado. Por mi Tata quise nadar los mares del mundo y él quería acompañarme a la Antártida, esta se pospuso pero le alcancé a contar que tendríamos Cabo de Hornos y él mi tata coraje me esperó hasta ver los videos del desafío, que su negra nadó al fin del mundo!“, agregó la deportista nacional.

Finalmente, cerró diciendo: “Fueron aguas negras y transparentes, con mi @pau_sw.fisio mareadas a más no poder, pero en una ventana de tiempo y clima jamás vista, la peleamos, y flui, tomé decisiones, solté, dejé, volví a ser yo! Este es mi regalo para mi familia. y para ustedes que nos acompañan en cada brazada!!! Son y serán por siempre mi comunidad del aguante”.