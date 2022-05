Justin Thomas, campeón del PGA Championship, sobre actuación de Mito Pereira: “Tiene un golf increíble. No hay razón para agachar la cabeza”

Tras la desazón que dejó a Guillermo “Mito” Pereira perder de manera increíble el título del PGA Championship, haciendo doble bogey en el hoyo final del certamen tras caer al agua, el campeón del torneo, Justin Thomas, habló del nacional.

“Uno quiere ganar un torneo, no quieres que alguien lo pierda. Yo tuve muchos, no exactamente así, pero he tenido momentos en mi carrera en los que siento que dejé escapar un torneo. Y es brutal. No es divertido”, comenzó diciendo el estadounidense.

En esa línea, agregó: “Pero al mismo tiempo, si eres capaz de canalizar eso y mirar hacia atrás, más tarde o cuando sea el momento en que estés, calmado y reflexionando, él podrá aprender de esto y ser mejor“.

Tras ello, Thomas profundizó en sus dichos, señalando que “sé que en el futuro, ya sea este año o en los años venideros, si tiene en el hoyo 18 una ventaja de un golpe en un Major, se sentirá más cómodo porque tendrá esta experiencia“.

Finalmente, vinieron los elogios para Mito: “Jugó y tiene un golf increíble. No hay razón para agachar la cabeza. Sí, nunca lo vi esta semana. Realmente no lo conozco tan bien. Nunca llegué a hablar con él ni nada. Pero jugó muy bien”.