Daniela Asenjo, boxeadora chilena, peleará por el título mundial

La boxeadora chilena Daniela Asenjo quiere ser campeona mundial. Este sábado, la “Leona” intentará rugir más fuerte que la mexicana Maribel “Pantera” Ramírez para arrebatarle su cinturón de la categoría Supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo.

En primera instancia, Asenjo y Ramírez debían enfrentarse en diciembre de 2019, pero el combate fue aplazado a enero de 2020 por problemas con la productora encargada de organizar el evento. Pese a esto, la pelea volvió a ser postergada a abril de ese año, luego a mayo, y finalmente fue cancelada debido a la pandemia del covid-19.

Estas suspensiones se sumaron a lo que le ocurrió a la pugilista de 31 años con el título de la Federación Internacional de Boxeo. La deportista chilena debía enfrentar a la argentina Micaela Milagros en 2021, sin embargo, la crisis sanitaria no permitió la realización de la pelea.

En conversación con ADN Deportes, la boxeadora oriunda de Valdivia anticipó el combate más importante de su carrera. “Han sido dos años difíciles de inactividad, en los que se han cerrado las puertas para los deportistas. No puedo negar que hubo una frustración por cada vez que se aplazaron los combates, pero tener un equipo que me está apoyando me permite seguir enfocada”, manifestó.

De todos modos, la chilena remarcó que la imposibilidad de competir no fue un impedimento para continuar con su preparación. “No hemos parado de entrenar, a pesar de la pandemia y todas las restricciones, jamás dejamos de hacerlo. En las peores épocas de la pandemia, tengo que reconocer que fue un poco en la clandestinidad, pero somos deportistas y vivimos de esto. Si nos dejamos estar, perdemos el rendimiento, entonces hay que sacrificar algunas cosas”, expuso.

“Aunque suene cliché, siento que todo pasa por algo. Para mí, el boxeo es mi vida y estos dos años me sirvieron para madurar, mejorar aspectos técnicos y físicos, mentales también. Creo que es mi mejor momento y me siento feliz”, apuntó la “Leona”.

En cuanto a la incidencia que puede tener la falta de competencia, la chilena no muestra preocupación. “Estamos todos en la misma situación, así que no debería afectar. Quien esté más entrenada o mejor preparada se va a llevar la pelea. Me siento tranquila con eso”, sostuvo.

En las semanas previas al trascendental combate, la pugilista recibió el llamado de Martín Vargas, uno de los mejores boxeadores en la historia chilena. “Es importante porque es uno de los referentes más grandes que tenemos en el país. Es un hombre con muchísima experiencia y me dio consejos muy claves que me pueden servir el día de la pelea“, comentó.

Respecto a si ella se considera a sí misma como un ejemplo en la disciplina, Asenjo, con modestia, reconoce que sí. “Me ha costado asumirlo, pero siento que es así. Me lo tomo con mucha responsabilidad porque hay ojos de niños y niñas detrás, los que el día de mañana también quieren cumplir sus sueños”, aseguró.

El evento en el que Daniela Asenjo enfrentará a Maribel Ramírez se realizará en el Gran Arena Monticello, este sábado 9 de abril desde las 20:00 horas y será transmitido por Directv Sports. En las peleas preliminares, José Velásquez luchará ante Argel Berrío, Miguel González frente a Edinso Torres y Mario Esparza contra Jonathan Ramírez.