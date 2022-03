La Federación Mundial de Atletismo expulsó a Rusia y Bielorrusia de todos sus eventos deportivos

El Consejo de la Federación Mundial de Atletismo (conocida como World Athletics) acordó durante este martes dejar fuera de todo campeonato internacional a representantes de Rusia y Bielorrusia, como consecuencia de la invasión a Ucrania.

“Todos los atletas, personal de apoyo y funcionarios de Rusia y Bielorrusia serán excluidos de todos los eventos de la Serie Mundial de Atletismo en el futuro previsible. Con efecto inmediato”, señaló la entidad en un comunicado.

Los próximos eventos incluyen el Mundial de Atletismo de Oregon, el Mundial de Atletismo Indoor en Belgrado y el Mundial de Atletismo por Equipos de Muscat . Dichas instancias darán comienzo el viernes en Omán (4 de marzo).

“Las sanciones sin precedentes que países e industrias de todo el mundo están imponiendo a Rusia y Bielorrusia parecen ser la única forma pacífica de interrumpir y deshabilitar las intenciones actuales de Rusia y restaurar la paz”, dijo el presidente de World Athletics, Sebastian Coe.

“Nos solidarizamos con nuestros compañeros atletas, competidores y amigos de Ucrania que enfrentan desafíos mucho mayores que solo interrupciones en su entrenamiento y competencia. Pero temen por sus vidas y las vidas de sus seres queridos”, agregó Renaud Lavillenie, presidente de la Comisión de Atletas de World Athletics.

De acuerdo con las reglas de la Federación Mundial de Atletismo, Rusia y Bielorrusia han sido informados de la decisión y tienen derecho a responder. Si es necesario, el Consejo volverá a reunirse para considerar esa respuesta.

