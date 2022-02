Felipe de Pablo y su salida de la Corporación Santiago 2023: “Los dineros se han utilizado para lo que fueron destinados en tiempo y forma”

El renunciado Director Ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Felipe de Pablo, conversó con ADN TOP KIA por primera vez luego de su anuncio de abandonar el cargo a partir de marzo, cuando asuma el nuevo gobierno.

“Es una decisión comunicada a la Ministra del Deporte. Estoy muy tranquilo, se lo comenté a Neven Ilic. Hemos cumplido para lo que fui llamado. Es delicado trabajar con platas públicas, la historia de juegos anteriores aún no esta cerrada y me voy con la tranquilidad de que los dineros se han utilizado para lo que fueron destinados en tiempo y forma. Podemos corregir, estamos a tiempo de corregir algunas velas para seguir navegando. Di un anticipo de salida porque uno tiene que ser responsable. Esto es un evento país y avisé con 60 días de anticipación, algo que no es fácil. Tengo que entregarle a las nuevas autoridades esto y es mi obligación”, explicó quien no quiso profundizar demasiado en su postura.

“Empezar la construcción de la casa es para habitarla, pero muchas veces no es para que lo habite uno. Los detalles los conversaré después del 31 de marzo, cuando salga. Ahora estamos concentrados en esperar a las próximas autoridades y que los Juegos tengan el mismo tiempo, que no se retrasen ni un segundo y no se detengan. Lo importante es Santiago 2023, no importa quién lo esté liderando. Las personas estamos para empujarlo, no para detenerlo”, comentó Felipe de Pablo.

La labor que le queda a Felipe de Pablo en Santiago 2023

A falta de un mes para dejar la Dirección Ejecutiva, defiende los avances que ha tenido la Corporación de cara a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, programados para octubre del 2023.

“Estamos muy tranquilos. La gente de Panam Sports nos ha felicitado públicamente por los avances de Santiago 2023. Son los parámetros, no hay otros. Nos da la tranquilidad que para lo que fuimos llamado lo hemos cumplido aunque siempre pueden haber cosas por mejorar. No hay otro evento con el cual comparar en Chile. Sabemos que vamos bien en tiempo y los recintos están cumpliendo el llegar a tiempo para su entrega y su implementación operativa”, planteó, descartando que haya mayores problemas.

De hecho, esta jornada participó de una presentación pública en torno al convenio que lograron con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) para garantizar la implementación del 5G en los recintos deportivos que albergarán las diferentes pruebas.

“Es una gran esperanza tecnológica que exista el 5G para grandes eventos como este. Tenemos la tranquilidad, de acuerdo a como está trabajando la Subtel, que si vamos a tener una buena conectividad“, cerró.