Paula Villarroel, exponente del kitesurf en Chile: “La comunidad en nuestro país es gigante en comparación al resto del mundo”

En una nueva edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con Paula Villarroel, exponente e instructora de kitesurf, quien ha sido una de las impulsoras de esta disciplina en Chile.

Este deporte consiste en el deslizamiento por el agua a través de una tabla, mientras la persona es impulsada por una vela que se asimila a un parapente.

Respecto a las habilidades necesarias para realizar la actividad, Villarroel comenta que no es tan complejo como puede parecer. “Sé que existe una idea de que se necesita tener fuerza en los brazos para hacer este deporte, pero no es así. Esto es como aprender a manejar una máquina, es técnica principalmente. Uno va sujetado a una vela con un arnés, y eso se regula según tu peso, por lo que la fuerza no es un factor clave”, explica la instructora.

La kitesurfista agrega que “cualquier persona puede aprender, independiente de la edad y la condición física que tenga”. De todas maneras, Villarroel sostiene que, si la persona quiere ir más allá en el deporte, deberá realizar un mayor esfuerzo. “Si tú quieres aprender a andar en bicicleta, puedes hacerlo. Ahora, si te gustaría realizar descenso, eso requiere otra preparación física. En el kitesurf pasa exactamente lo mismo. Si quieres llevarlo a un siguiente nivel, tienes que tener el cuerpo un poco más preparado”, aseguró.

Al igual que gran parte de los deportes en Chile y en el mundo, Paula Villarroel cuenta que las mujeres han debido buscarse. un lugar en un espacio poblado mayoritariamente por hombres. “Cuando comencé a navegar éramos muy pocas mujeres, se veían como cinco o seis. Cada vez que se organizaba el campeonato nacional eran muy pocas participantes en la categoría y eso era muy poco motivante”, manifiesta.

“En los torneos que se hacían, los premios de los hombres no tenían nada que ver con los de las mujeres. La respuesta que daban era éramos muy pocas, por lo que no se podía comparar nuestra competencia con la masculina. Eso me hizo querer ampliar la comunidad femenina”, recuerda.

El año 2017, Paula Villarroel, quien ha sido campeona nacional de kitesurf, decidió crear un evento exclusivamente para mujeres: el Kite Girl Day.

“En ese momento dije que le iba a demostrar a las marcas que nosotras somos muchos. Así comenzó el primer evento, donde la idea netamente era formar un grupo. Le dije a las participantes que esto no era una competencia, sino que el foco era pasarlo bien. Aquella oportunidad fuimos 24 mujeres. Al año siguiente lo volvimos a repetir y fuimos más de 40, luego 80, y en la última edición fuimos más de 100″, expone la deportista.

Por último, Paula Villarroel explicó que la comunidad relacionada al kitesurf en Chile es bastante mayor en proporción a otras partes del globo. “Hemos tenido un crecimiento propio. La comunidad de kitesurf en nuestro país es gigante en comparación a otras en el resto del mundo”, concluyó.