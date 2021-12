NBA: Los Lakers se despidieron del Staples Center en una nostálgica y triste noche

El Staples Center, emblemático estadio que albergó momentos icónico de Los Ángeles, especialmente para Los Lakers, dijo adiós y se despidió en una triste noche.

Tras 22 años de historia, el recinto deportivo cambiará de nombre pasará a llamarse Crypto.com Arena. Se trata de otra modificación netamente publicitaria, sin embargo, este caso es especial.

Si bien es común que esto suceda con varios otros equipos y el edificio sigue siendo el mismo, en el mismo lugar y con la misma historia, con el Staples se pone fin a uno de los periodos más significativos.

En poco más de dos décadas este nombre acompañó gran parte de los hitos más importantes de los oro y púrpura. El nombre llega con el recuerdo de Shaquille O’Neal, Kobe Bryant o el español Pau Gasol.

Jugando bajo el dominio que hoy llega a su fin, la franquicia logró tres títulos consecutivos en los primeros años del estadio, evidenciando un vínculo especial desde el principio. Posteriormente, en 2009, 2010 y 2020 también lograron conseguir los anillos en el mismo hogar.

El 23 de diciembre del 2021 pasará los libros históricos, tanto de la NBA como de Los Lakers al jugarse el último partido en el estadio con el nombre de Staples Center. Para el enfrentamiento final los locales recibieron a los Spurs en una visita muy ingrata.

Lo que parecía un cruce favorable para los angelinos y podría significar una nueva victoria en un complicado momento, resultó ser otro dolor de cabeza. Los jugadores y los fanáticos dijeron adiós al Staples con una derrota.

El último marcador que reflejó el tablero fue un doloroso 110- 138 a favor de los de San Antonio. Ahora, cuando se vuelvan a encender las luces del pabellón se hará bajo el nombre de Crypto.com Arena y vivirá un complicado inicio en esta nueva era.

Here's to our favorite stories, and to the ones yet to be written. pic.twitter.com/mqzBfyxRLA

— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 24, 2021