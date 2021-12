Como en su casa: Martina Weil, medallista y récord de Chile en los Panamericanos Junior de Cali

Una de las atletas sobre las que estaban los focos el jueves en el Pascual Guerrero de Cali, para la disputa del atletismo en los Juegos Panamericanos Junior, era Martina Weil.

Esto no solo por sus cualidades técnicas, sino por el lazo inquebrantable que la liga con Colombia, tierra natal de su madre, Ximena Restrepo, medallista olímpica de velocidad en Barcelona 1992.

Claro, la herencia deportiva también corre por cuenta de su padre, Gert Weil, histórico lanzador de la bala chilena. Pero los genes de su madre pesaron más para que ella terminara en las pistas y ahora dándole alegrías al país por su nombre propio.

Esto luego que Martina Weil logró la medalla de plata en los 400 metros de los Panamericanos Junior rebajando a 52 segundos y 35 centésimas su récord de Chile en la distancia.

¿Cuál fue la clave? “Salir a correr con berreaquera, como dice mi mamá: correr como loca pero inteligente. En el sub 23 no hice eso y me morí al final. Para mí es muy fuerte la última recta y si salgo muy rápido no me queda nada. Entonces era salir rápido y después controlarme y “tragar pista”: avanzar y cuando quedaran 120 metros meterle de nuevo. Resultó”, comentó sonriente tras la prueba.

Las historias de Martina Weil en Cali

El competir a nivel adulto en Colombia llevó al inmediato recuerdo de su madre, algo con lo que ella no se mostró en absoluto incómoda.

“En el relevo, un oficial de pista, la prensa, los voluntarios me reconocen como la hija de Ximena. Me encanta. Me siento como en casa. Vengo a Colombia desde que era chiquita, aunque no conocía Cali”, aseguró quien sabe cómo afrontar la “presión” de ser hija de dos destacados exponentes del atletismo sudamericano.

“Cuando me presentaron y dijeron que estaba en la tierra de mi madre dije “esta es la mía”. Lo que me enseñaron mis papás es que es un tema de actitud: ya sea sea como presión o tener la suerte tremenda de contar con el apoyo que mucha gente no tiene. Tener una familia así es todo: cero presión, mucho apoyo”, apuntó quien hizo sus comentarios horas después de lograr el podio en Cali.

Apenas cruzó la meta, ya le pidieron abandonar el recinto para concentrarse en otra prueba: la posta 4×100. Aunque fueron últimas, festejó haber roto el récord de Chile junto a Anaís Hernández, María Trinidad Hurtado y Rocío Muñoz.

“Este año ha sido un año duro. Lo que me ayudó a salir adelante fue todo este equipo, con el que competir fue como volver a vivir, y mis papás, que me apoyan incondicionalmente en todo”, cerró la velocista que aportó la undécima plata para Chile en los Panamericanos Junior.