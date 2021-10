Carolina Marinakis, basquetbolista nacional: “Las mujeres no cortan tanto el juego, somos más intensas y queremos seguir”

Carolina Marinakis, integrante del equipo femenino de básquetbol Luis Matte Larraín, conversó con Macarena Miranda en “Mujeres al Deporte” en la semana que marcó el arranque de la Liga Nacional Femenina de la especialidad.

“Antes habían 10 equipos y ahora son 21. Se han integrado las sub 23 y ahora no se puede jugar con jugadoras extranjeras. Es mucho más televisado además. Eso le agrega un plus de nerviosismo y emoción”, explicó la jugadora nacional.

“Va a ser un gran aporte, vamos a tener un mayor alcance y las niñas se entusiasmarán. Sólo tienen que tener ganas y comprometerse con uno mismo para lograr lo que sueñan”, apuntó la deportista de 23 años.

La también estudiante de Kinesiología valoró el renacer del básquetbol femenino, que volvió a la actividad tras la paralización forzada por la pandemia. “Ha sido un desafío. A algunas jugadoras les ha costado más que a otras por la infraestructura, o por la falta del apoyo de las compañeras en el entrenamiento. Después de todo, lo hemos sabido superar y nos hemos adaptado a la situación”, señaló.

La historia de Carolina Marinakis

Por herencia familiar, el deporte que la marcó desde su infancia fue el fútbol: su abuelo es Demetrio Marinakis, histórico dirigente microbusero y ligado a Santiago Morning.

“Desde los 2 años que acompaño a mi papá a la cancha. Jugué hasta los 15, era bastante buena. Pero me cambié de colegio y un profesor me dijo que probara el básquetbol por ser alta. Siempre me gustó la actividad física y tras mi primer partido quedé enamorada del básquetbol”, apuntó Carolina Marinakis, quien resaltó la relevancia de la disciplina en su vida.

“Siempre me han inculcado los valores como deportista y eso es importante de recalcarlo. Todas tenemos la ansiedad de salir campeón, pero no se nos debe olvidar el respeto por la compañera, la empatía y la solidaridad. El llamado es a que las mujeres se empoderen y prueben el básquetbol, que es un deporte que nos permite mostrar nuestra garra”, explicó la jugadora de Luis Matte Larraín.

“Tenemos mucho respaldo de la gente y se ve euforia cuando anotamos. Es como que estuviéramos en la WNBA (liga norteamericana de básquetbol femenino). Volvió la rama femenina en 2018 después de varias décadas y somos el único club de la provincia Cordillera con 5 categorías. Tenemos harto apoyo. Ha sido una experiencia muy linda y sorprendente, nunca había participado activamente en un club. Todas estas cosas son nuevas para mi”, profundizó, a la vez que explicó las diferencias entre el básquetbol femenino y masculino.

“Si bien en los deportes masculinos hay faltas que estancan el juego, las mujeres nos caemos y nos paramos altiro. Tratamos de no perder tanto tiempo cortando el juego, somos más intensas y queremos seguir. Siempre con la buena onda que hay entre las mujeres”, dijo Carolina Marinakis.

“Mi sueño es salir campeonas de la Liga Nacional pero con un juego respetuoso y desde el corazón, que seamos solidarias con el balón y confiemos en las compañeras”, cerró en el diálogo con “Mujeres al Deporte”.