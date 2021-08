Sammis Reyes quedó entre los 53 deportistas que integrarán el plantel oficial de Washington Football Team

Sammis Reyes ha hecho historia en el deporte chileno al convertirse esta jornada como parte del plantel oficial del Washington Football Team y será el primer deportista nacional en afrontar la máxima liga del fútbol americano.

Así las cosas, estará en la temporada regular de la NFL y, de tener la opción de competir, se convertirá en el primer chileno en afrontar cualquiera de las cuatro grandes ligas del deporte en los Estados Unidos. Listado que incluye a la MLB (beisbol), NBA (básquetbol) y NHL (hockey sobre hielo).

Según informaciones de periodistas especializados en Estados Unidos, Sammis Reyes superó el corte de 80 deportistas para quedar entre los 53 que compondrán el plantel oficial.

Per source: TE Sammis Reyes and CB Troy Apke will be on Washington's 53-man roster.

— John Keim (@john_keim) August 31, 2021