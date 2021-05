Catalina Soto, la representante chilena en la ruta del ciclismo olímpico: “Es un sueño hecho realidad”

En España, una delegación de ciclistas chilenas compitieron en dos duras pruebas para resolver quién iba a ser la que ocupará el cupo de la ruta olímpica femenina que Denisse Ahumada logró para nuestro país en 2019.

Ella desistió de participar en el selectivo que definió la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo. Sin embargo, de entre quienes sí se dispusieron a competir, Catalina Soto fue la escogida tras su buen rendimiento en el Gran Premio Ciudad de Éibar y la prueba Durango-Durango.

“Estar seleccionada es un sueño hecho realidad. Si tú me hubieras dicho hace algunos meses que iba a estar en esta posición a los 20 años, preparando mis primeros Juegos Olímpicos, en verdad no te hubiera creído. Estoy muy emocionada y orgullosa de representar a Chile en el evento deportivo más grande del mundo. Voy con todas las ganas de aprender y disfrutar de este hermoso proceso, que no es algo que sucede todos los días”, aseguró la pedalera en conversación con ADN TOP KIA.

Ya de regreso en Holanda, donde entrena con su equipo NXTG Racing, valoró la posibilidad de prepararse para una prueba tan dura como los Juegos Olímpicos. Sin embargo, estima su participación en Japón como parte de un proceso mayor.

“Para los Juegos mi mayor objetivo es dar lo mejor de mi y tener los resultados que puedan llegar. Siendo súper realista, es muy difícil lograr una medalla ya que he sido profesional por un año y tengo muy poca experiencia comparado con el resto del mundo, pero todas ellas pasaron por lo que yo estoy pasando. Estoy con los pies bien puestos en la tierra para aprender y ganar toda la experiencia posible e ir por una medalla a futuro“, apuntó la deportista de 20 años.

Ya con la posibilidad de competir en el pelotón de 67 mujeres clasificadas al ciclismo ruta, Soto espera que su paso por Tokio sea un trampolín para su carrera.

“Esto me ayuda a entender cómo funciona todo y estar mucho más preparada para mis metas. Quiero ser una ciclista profesional. Puedo hacer casi de todo: escalar, embalar. Todavía no sé cuál es mi especialidad, pero disfruto mucho del deporte. Mi sueño es tener mi rol en un equipo profesional. Y ya teniendo eso, hay muchas más chances de dar la pelea en campeonatos del mundo, panamericanos y sudamericanos, además de los próximos Juegos Olímpicos en París y Los Ángeles”, cerró la ciclista nacional, ya parte de los 45 deportistas que, hasta ahora, competirán en la cita de los anillos.