Chris Vorpahl tras campeonar en el Sudamericano de Vóleibol Playa: Esperamos que el resultado nos impulse a lograr más

Chris Vorpahl y Francisca Rivas consiguieron el oro en el Circuito Sudamericano de Vóleibol Playa disputado en nuestro país, tras vencer en la final a la dupla argentina por dos sets a uno.

Vorpahl conversó con Mujeres al Deporte de Radio ADN sobre el resultado obtenido, las implicancias de cambiar la superficie del vóleibol sala a playa, y los desafíos que asoman para la dupla. “Poder llevarnos este triunfo, tan importante para nuestras carreras, es algo que se vive pocas veces y tenemos que aprovecharlo, porque generalmente uno pierde más que gana”, comentó.

La deportista explicó además su cambio del vóleibol sala al vóleibol playa, asegurando que ha sido un gran cambio el trasladarse de superficie. “Hay mucha diferencia, es muy distinta la forma de entrenar, de recuperarse. Yo he tenido que reaprender muchas cosas y ordenarme en cosas de las que antes no me preocupaba en el vóleibol sala. Ha sido un año y medio de mucho cambio, desde lo mental y la entrega”, detalló.

Asimismo agregó que “he podido redescubrirme a mis 30 años, por el hecho de que uno puede seguir mejorando y ponerse desafíos. Eso es algo muy desafiante y la razón por la que me levanto todos los días”.

Finalmente, respecto a los próximos objetivos del binomio, la deportista indicó que “si bien hay un objetivo final, que es Santiago 2023 y París 2024, también hay microciclos dentro de ese camino. Hay un campeonato mundial, también hay juegos sudamericanos, el calendario no para. Esperamos que el resultado nos impulse a lograr más, porque quedó claro que podemos”.