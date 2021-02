Damaris Abarca, tetracampeona chilena de ajedrez conversó de todo en “Los Tenores Puertas Adentro”

Damaris Abarca, tetracampeona de ajedrez y actual presidenta de la federación de la disciplina conversó sobre el auge que ha tenido el deporte durante estos últimos años.

En conversación con Los Tenores Puertas Adentro, la ajedrecista contó cuando conoció el mundo deportivo. “Empecé como a los 7 u 8 años a jugar, viendo cómo le enseñaban a mis hermanos. Llevo muchos años de mi vida dedicada a esto del ajedrez. Nací en Rancagua, pero me crié en Rosario y después me trasladé a Rengo”.

Sobre porqué es recomendable para los más jóvenes, Damaris recalcó los beneficios. “Potencia todas las habilidades cognitivas son importantes, pero cuando era pequeña, era muy inquieta y leía mucho. Me gustaba el ajedrez porque me podía mantener quieta. Tú planteas mundos posibles, pero más allá de los beneficios que te trae jugar esto, es una pasión muy grande”.

Ante la variedad de estilo de jugadores, confesó que “Es super integrador. Han podido jugar hasta personas no videntes. Yo jugué campeonatos embarazadas y no hay problemas. pero todavía hay un poco de resistencia a que las mujeres se integren más”.

Abarca comentó lo mucho que le gustó la serie “Gambito de Dama”. “Me gustó mucho la serie, me sentí muy identificada. Me gustó también que la gente viviera lo que sentimos jugando ajedrez. Uno ve el tablero en la mente. Si uno pierde, estas cosas te quedan en la mente siempre. No solo puede ser un tablero, sino también varias posiciones”.

En la universidad, la deportista vivió un complejo momento personal al detectársele una enfermedad bastante delicada. “Me detectaron una enfermedad auto inmunológica. Me recomendaron no seguir jugando ajedrez ese año y fue super trágico. Pero decidí seguir, sobrellevar mi enfermedad. Como es crónica y degenerativa, seguir con todo. Me sirvió para hacer una pausa en los estudios y dedicarme exclusivamente al ajedrez”.

Actualmente, la tetracampeona nacional se encuentra haciendo campaña para su candidatura de constituyente en el distrito 15. “Yo tengo historia de dirigente igual. En el liceo fui presidenta y dirigente de la revolución pingüina. Siempre me mantuve cerca de los movimientos estudiantiles. Asumí el desafío de ir como candidata constituyente . He tenido muchas reuniones conversando con la gente. Voy independiente pero me cedieron un pacto en el Apruebo Dignidad, en el partido Convergencia Social”.