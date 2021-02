Chile presentó su prenómina para la última ventana de los Clasificatorios FIBA Americup 2022

La selección chilena de básquetbol se prepara para lo que será la tercera y última ventana del proceso clasificatorio FIBA Americup 2022. Por ello, el entrenador Cristian Santander dio a conocer la prenómina de “La Roja” de cara a los duelos frente a Argentina y Venezuela.

Son 14 los jugadores que integran el listado de la preselección nacional, donde la principal novedad de la convocatoria es la presencia de Sebastián Herrera. El alero de 23 años no pudo ser parte de la cita anterior debido a las restricciones sanitarias establecidas por la liga de Alemania, donde el chileno se desempeña en el EWE Baskets.

En relación a los compromisos que disputó la selección en noviembre del año pasado, se repiten el plato los internacionales Ignacio Arroyo Varela (Estudiantes, España), Marcelo Pérez (U. Barry, Estados Unidos), Manny Suárez (Iraurgi, España) y Nicolás Carvacho (Rilski, Bulgaria).

En cuanto al medio local, figuran los nombres de Franco Morales, Diego Silva, Sebastián Carrasco, Carlos Lauler, Sebastián Suárez, Kevin Rubio, Ignacio Carrión, Gerardo Isla y Sebastián Silva.

Todos estos son los jugadores que forman parte de la preselección del estratega trasandino, quien comienza a definir el equipo para medirse ante Argentina y Venezuela en la “burbuja” de Cali, Colombia, ambos duelos pactados para el 21 y 22 de febrero respectivamente.

Cabe destacar que la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA) aún no ha notificado los horarios para estos choques, los cuales corresponden al Grupo A del proceso clasificatorio.

