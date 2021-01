Daniela Seguel, tenista chilena: Meterme dentro de las top 100 es algo que siempre anhelado

Daniela Seguel progresa con fuerza en el tenis internacional. El pasado fin de semana, la “Pantera” se estrenó con éxito y avanzó a segunda ronda de la qualy del Abierto de Australia. Sin embargo, la chilena aseguró que no es fácil ser deportista con la pandemia. “Ha sido complicado yo creo que para todos. Ha costado bastante competir, pero dentro de todo algo se ha podido jugar y creo que me ha hecho bien. Post cuarentena volví bastante bien, mucho más madura, he ido de menos a más y cada día siento que voy jugando mucho mejor”, explicó.

Sobre el hecho de que hayan pocas sudamericanas en el circuito profesional, Seguel aseguró que lo considera “lamentable” y destacó que por la situación que existe “hay muchas que no tienen la posibilidad de estar radicadas afuera, en ese sentido yo soy una afortunada y tenemos que aprovechar cada torneo para poder mantener el ritmo, ganar puntos y sumar confianza”.

Por otro lado, se le preguntó por las competencias que enfrentará este año que viene y más adelante. Sobre su participación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 dijo que “se proyectaba totalmente, porque aparte son en Chile y todo lo que sea jugar ahí me encanta y lo disfruto mucho. Obviamente quiero sacar medalla en unos Panamericanos, para eso me estoy preparando”.

Además con Macarena Miranda conversaron sobre las opciones de llegar a los dobles de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 que comenzarán en julio de este año, y en compañía de Alexa Guarachi, a lo que Daniela Seguel aseguró tener muchas posibilidades. “Creo que jugamos bastante bien juntas y suma tener a una jugadora al lado como Alexa que es topísima en dobles, que le ha ido muy bien y que hizo final de Roland Garros. Juntas tenemos mucha chance de sacar medalla de oro”, manifestó la jugadora.

Sobre dedicarse a dobles señaló que cuando había estado 110 en el ranking lo había pensado, pero que siempre su prioridad ha sido el single. “Es lo que más me gusta, lo que más me apasiona, el doble lo he dejado mucho de lado, aparte porque en medio tuve muchas lesiones, y después de eso me ha costado, no me gusta tanto, no me acostumbro y no encuentro una partner. Por eso no he jugado tanto dobles, pero poco a poco quiero ir retomando”, indicó.

En torno a sus objetivos como deportista la tenista los tiene muy claros. “Meterme dentro de las top 100 es algo que siempre anhelado con mucha fuerza, sacar medalla en el panamericano y en Chile también sería maravilloso y obviamente también quiero jugar un cuadro principal de un Grand Slam”, expresó.