María José Mailliard quiere ser la abanderada chilena en los JJOO de Tokio: “Siento que me lo merezco”

María Jose Mailliard, histórica canotista nacional conversó con “Mujeres al Deporte” desde Guatapé, Colombia en medio de su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Sobre su periodo de entrenamiento en tierras cafetaleras, la deportista expresó su conformidad con el lugar. “El lugar es super rico para entrenar, no hay tanta altura. Te permite hacerlo de buena manera. Sirvió para cambiar de ambiente, motivación. Uno empieza a aburrirse”.

Sobre su exitoso 2020, “Coté” no escondió su felicidad. “La verdad que no lo esperaba. Era un año lleno de incertidumbres. Pensábamos que podíamos tener las cosas controladas. La pandemia nos hizo dar un vuelco 180º en nuestras vidas. No pensé que competiríamos este año”.

Pensando en los JJOO de Tokio, confesó que espera ser la abanderada nacional para la competencia.”La verdad es que varios medios han llamado por lo mismo, porque soy una de las posibles cartas abanderada. Siento que me lo merezco. Los otros ya han tenido oportunidad. Dentro de las personas que no han sido, siento que me lo merezco. Como deportista le he entregado mucho al deporte chileno”.

Escucha aquí la entrevista completa.