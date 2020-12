Deportistas chilenas que destacan en Estados Unidos: “El roce es distinto y eso lo hace mucho más competitivo”

Estados Unidos es un país reconocido a nivel mundial por la gran cantidad de becas que tienen los establecimientos educacionales para los atletas. Fernanda Ovalle y Fernanda Labraña son dos deportistas chilenas que se encuentran realizando sus estudios en ese país, gracias a becas conseguidas debido a sus logros deportivos.

Ovalle, es una basquetbolista de 17 años que juega en la posición de alera, ha logrado campeonatos sudamericanos con la selección chilena en las categorías Sub 15 y Sub 14 y cursa sus estudios secundarios en la Montverde Academy, ubicada en el estado de Florida. Labraña, por su parte, es una tenista de 21 años, que actualmente ocupa el puesto 1198° del ranking WTA y realiza sus estudios en la Universidad de Texas, además de representar deportivamente al establecimiento.

Ambas jóvenes deportistas dialogaron con Macarena Miranda en un nuevo programa de “Mujeres al Deporte” en Radio ADN.

“Ha sido una experiencia súper bonita porque, como todos sabemos, el tenis es un deporte individual pero allá se juega en equipos. Entonces luchar mientras tus compañeras están al lado tuyo ha sido una experiencia muy buena y estoy muy agradecida de poder estar en la Universidad de Texas, que es una de las mejores de Estados Unidos. La competencia también me ha servido y me ha ayudado a mejorar mucho mi juego”, comenta Labraña sobre su estadía en suelo estadounidense.

Por su parte, la basquetbolista Fernanda Ovalle agrega que “ha sido una experiencia fundamental. Allá el roce es distinto, es más fuerte, y eso lo hace mucho más competitivo, lo que me ha permitido mejorar personalmente”, añade la alera.

Con respecto a cómo se gestó su llegada a Estados Unidos, Labraña explica que “se me dio la oportunidad de tener una beca 100% en Texas, gracias a los resultados que obtuve en la etapa Junior, donde jugué Roland Garros y Wimbledon. Ahí los entrenadores me vieron y me contactaron. Creo que depende mucho el ranking que uno tiene en ITF, pero no es lo más importante. Hay muchas becas, muchas agencias que ayudan a buscar becas. La oportunidad está y lo único que falta es atreverse, porque eso no es fácil”, expresa Labraña.

En cuanto a las expectativas para el próximo año, la joven tenista sostiene que “espero que el próximo año pueda jugar lo máximo posible, que se reanude la competencia universitaria para poder jugar el torneo nacional y ojalá ganarlo con mi equipo. También espero que se reanude el circuito profesional, ya que en las vacaciones puedo jugar torneos profesionales para poder seguir avanzando en el ranking y de a poco meterme en el profesionalismo”, apunta Labraña.

Consultada sobre la posibilidad de participar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, Ovalle responde que “definitivamente nos gustaría representar a Chile en esa competencia. Ahí nos mezclaríamos con las jugadoras más grandes, por lo que claramente es uno de nuestros objetivos a futuro”, manifiesta la basquetbolista.