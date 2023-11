A eso de las 11:15 horas de este martes se registraron incidentes a las afueras del Liceo de Aplicación, por avenida Ricardo Cumming, en Santiago Centro: de acuerdo a información de Carabineros, al rededor de 40 encapuchados, vestidos con overoles de color blanco, cortaron el tránsito y lanzaron al rededor de 80 artefactos explosivos del tipo “bomba molotov”.

A las 11:50 horas, los funcionarios policiales hicieron ingreso al establecimiento, tras ser autorizados por la Dirección de Educación Municipal y rectoría. Según trascendidos, serían cerca de 103 alumnos los que estarían bajo custodia policial. Ellos, preliminarmente, serían derivados a cuarteles de Carabineros (la Segunda y la Cuadragésima Octava Comisaría), para efectos de control de identidad y verificar su participación en el ataque.

La fiscal Macarena Cañas, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, instruyó trabajos al Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros y al OS9 de la institución las diligencias pertinentes y el levantamiento de evidencias.

Las clases en el Liceo de Aplicación fueron suspendidas, también el tránsito interrumpido para la locomoción colectiva y vehículos particulares.

Al sitio también llegaron tres carros de traslado de detenidos.

Apoderada del Liceo de Aplicación

La mamá de uno de los alumnos retenidos adentro contó que, por los antecedentes que ella manejaba, “el director dio autorización” para el ingreso de funcionarios policiales:

“Como el director dio la autorización que Carabineros entrara, los chicos se asustaron y corrieron a resguardarse al casino. Dicen que hay muchos niños infiltrados. Ahora deben esperar al fiscal y al director para resolver. Ya están identificados los que son estudiantes. No los dejan salir (…) Mi alumno está muy asustado, que no estaban haciendo nada, están temerosos porque no saben qué iba a pasar”.

En la misma línea, llamó al director del establecimiento a “ser más respetuoso” y a no tratar a los alumnos retenidos adentro “como delincuentes”.

Con todo, la autoridad escolar no se encontraba en el recinto al momento del procedimiento, según acotó la apoderada.

Actualización policial

El comandante Robinson Villarroel, de la Prefectura Central de Carabineros, contó que los alumnos se encuentran con profesores y autoridades escolares en el establecimiento y que ellos llegaron por requerimiento de la Dirección de Educación y la administración del colegio, “ya que una gran cantidad de alumnos estaba lanzando cerca de 100 bombas molotov en contra de la ciudadanía, automóviles y personal de Carabineros”.

Al interior se contabilizó a 52 adultos mayores de edad y 51 menores. De los mayores, cinco son estudiantes de otras universidades, mientras que en los menores fueron dos los infiltrados.

Al momento del ingreso se constató que había sierras eléctricas para romper portones desde el interior del liceo: “Fue un antecedente potente para hacer el ingreso y la autorización de la Dirección Municipal”.

Sobre el futuro de los retenidos, “se analiza caso a caso la participación de cada uno de ellos”, cerró.