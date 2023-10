Robo a casa de la senadora Vodanovic: Carabineros detiene a un adolescente y un adulto por el hecho

En las últimas horas dos personas resultaron detenidas por estar vinculados al robo que sufrió la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, en la madrugada del sábado en Ñuñoa, región Metropolitana.

Según información preliminar, fue en un domicilio de calle Chungará, en la comuna de Macul, donde Carabineros encontró especies que habrían sido hurtadas del domicilio de la parlamentaria.

Por esta situación, se detuvo por el delito de receptación a un adulto de nacionalidad chilena. Hay, además, otro adolescente detenido, quien tenían órdenes vigentes de detención por los delitos de robo con violencia, robo con intimidación y porte de municiones.

Críticas de la parlamentaria

La vivienda de Vodanovic, en calle Brown, fue vandalizada la madrugada del sábado. De acuerdo a la policía uniformada, un grupo de personas llegó caminando al lugar, forzaron una ventana, ingresaron y salieron con una cantidad de especies avaluadas en $3 millones. Luego, los antisociales pidieron un automóvil por medio de una aplicación de transporte de pasajeros.

“No hay cosas de gran valor, creo que lo importante es que terminemos con la impunidad en Chile, porque la impunidad consagrada es lo que está haciendo que los delincuentes se sientan con derecho a ingresar a una casa cuando uno sale un rato de ella”, dijo horas más tarde la propia Vodanovic.

Luego agregó: “Un robo como el que ha ocurrido aquí en todas las casas aquí alrededor, también tengamos la capacidad como país no sólo de dictar leyes, porque este gobierno ha dictado 33 leyes en conjunto con el Congreso en materia de seguridad, que lo que constituye un récord, pero también que esas leyes sean bien aplicadas”.

Por fortuna, no hubo personas heridas ni lesionadas. En relación al resto de los implicados, se entregarán más detalles durante la tarde de esta jornada. Vodanovic llamó, finalmente, al Poder Judicial a que “ponga mano dura, porque la verdad es que no sacamos con tener las mejores leyes, con darle plata a las policías, con darle plata al Ministerio Público, con tener más fiscales, más Carabineros, si finalmente son los jueces los que escuchan a los delincuentes y no escuchan a las víctimas”.