Encuentran en la región de O’Higgins el vehículo de Paul Vásquez, “El Flaco”, tras violento robo

Personal policial encontró el vehículo del humorista nacional Paul Vásquez, “El Flaco”, quien fue víctima de un violento asalto en la Ruta 78, camino a Santiago.

El automóvil fue hallado en la comuna de Navidad, en la región de O’Higgins, gracias a los constantes patrullajes preventivos por parte de Carabineros.

A través de sus redes sociales, “El Flaco” agradeció las muestras de preocupación por parte de la gente, y valoró la labor policial que terminó con el hallazgo de su vehículo.

“Le doy las gracias a toda la gente de las redes sociales que hicieron este esfuerzo, a todo mi público, a las redes de apoyo de Bomberos, a mi Quinta Compañía que se movilizaron, desde mi director hasta el más joven de los postulantes”, señaló.

Cabe recordar que el comediante nacional fue víctima de un violento asalto junto a su esposa y representante, en donde cuatro sujetos le propinaron a las víctimas una agresiva golpiza.

En conversación con ADN, Paul Vásquez afirmó que “esto fue una emboscada, había unas barricadas, unos palos. Salto por arriba de la barricada, se me prende el tablero señalando que yo tenía un panne, me bajo a revisar”.

“En eso pasa otro vehículo que queda en panne. Me bajo a prestarle ayuda y de repente de los matorrales salen hueones y ahí golpean a mi señora, disparan al aire. Pensé que me habían matado a mi señora y a mi asistente. Estaban en el suelo, la golpeaban, y tenía impotencia de no poder defenderla”, detalló Vásquez.