Exfuncionarios de Carabineros involucrados en robos de camiones: fiscal asegura que ayudaban a evitar controles

Ocho imputados fue el resultado de una investigación liderada por la Brigada Investigadora de Delitos en Recintos Portuarios (Briderpo) de la Policía de Investigaciones, que permitió desbaratar una banda dedicada al robo de camiones de alto tonelaje y en la que estaban involucrados un funcionario de Carabineros activo y otro en retiro.

El fiscal Leonardo Tapia, de la Fiscalía de Focos Occidente, detalló que las indagatorias comenzaron en 2017. Hasta la fecha, tres bandas lograron ser desbaratadas, “sin embargo, algunos sujetos quedaron activos. Uno de ellos se reorganizó para volver a los robos”: “Esta reorganización además contaba con la presencia de carabineros que efectuaban algún tipo de cobertura”.

¿Qué tipo de cobertura? Lo explicó Tapia: “Poniéndose de acuerdo con las personas que irrumpían en la empresa, realizaban cobertura, evitaban que hicieran otros controles de otros carabineros en el lugar y realizaban controles de ‘punta de flecha’ hasta que estaban en una zona de seguridad, y luego volvían a realizar sus actividades normales”.

En los tres robos que se les imputan hubo intimidación, violencia y uso de armas de fuego. El primero de los ilícitos, en 2016, fue a un camión que distribuía carne desde Osorno, región de Los Lagos; el segundo fue a uno que llevaba cosméticos; y el tercero, a una empresa en Renca, “dedicaba a la distribución de productos del mar, en donde intimidan al guardia de seguridad y con información privilegiada, como códigos de acceso que manejaban con anterioridad, proceden a sustraer una gran cantidad de contenedores, los cuales son cargados en un vehículo de gran tonelaje y después distribuidos en Santiago, en un comercio ilegal”.

Sobre posibles vinculaciones de otros funcionarios de la policía uniformada, el fiscal no lo descartó, pues “no quiere decir que no manejemos informaciones respecto a otro tipo de vinculaciones”. Por lo pronto, sobre los ocho detenidos “tenemos antecedentes suficientes para imputarles cierta responsabilidad. Eso no quiere decir que las investigaciones se puedan continuar de forma desformalizada y paralela en otro tipo de investigaciones”.

Las técnicas usadas fueron las destinadas a indagatorias especiales: informantes, escuchas telefónicas e interceptaciones, junto con imágenes de cámaras de seguridad y pasos por pórticos de los vehículos, además de retratos hablados.

Sobre el botín: el de cosméticos fue de más de $15 millones, mientras que en lo de carnes y frigoríficos son mas de $40 millones. “Tenemos otros cuatro delitos más que se están investigando”, cerró.