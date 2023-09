Joven conductor muere tras chocar contra camioneta de concesionaria en Conchalí: hay además un peatón lesionado

Dos accidentes de tránsito fueron los que se registraron cerca de la medianoche del miércoles en la capital: uno tuvo un desenlace fatal en la comuna de Conchalí, mientras que en el otro hubo tres carabineros lesionados.

El primero ocurrió en la autopista Vespucio Norte, a la altura del paso superior de avenida Independencia. Según contaron desde Carabineros, el vehículo menor chocó contra la camioneta que había llevado a trabajadores a realizar labores al lugar. Por proyección, la camioneta atropelló a obreros, los que sufrieron lesiones, pero se encuentran fuera de riesgo vital. El conductor del automóvil, un joven de 24 años, murió en el lugar.

El capitán Ángelo Sobarzo, de la Prefectura Norte Metropolitana de Carabineros, relató: “Se mantenía personal trabajando en la autopista, por la tercera pista de circulación, autopista Vespucio Norte, dirección oriente, cuando por causas que se investigan un vehículo menor colisionó de forma sorpresiva a la camioneta de la empresa de la autopista, la cual realizaba mantenciones, falleciendo en el lugar el conductor, de 24 años. Y mantenemos a una persona lesionada, un trabajador que se encontraba de peatón”.

Renca

El otro de los eventos automovilísticos ocurrió en la intersección de avenida Dorsal con calle Domingo Santa María, en la comuna de Renca. Un automóvil particular no habría respetado un semáforo en rojo, lo que resultó en que chocara contra un vehículo de Carabineros.

Según trascendió, la prueba de alcotest arrojó un resultado de 1,93 gramos por litro de sangre.

El capitán Fernando vivar, de la Prefectura Occidente Metropolitana de la policía uniformada, pormenorizó: “Los tres ocupantes del vehículo de Carabineros lesionados fueron derivados al hospital institucional. De igual forma, la víctima del vehículo particular fue trasladada al centro asistencial de la comuna. Es un hombre adulto que, en primera instancia, se encuentra bajo los efectos del alcohol, corroborado por el centro asistencial. En primera instancia, el vehículo particular no respeta el semáforo en rojo”.