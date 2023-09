Delincuentes chocan con bus Red tras robar un vehículo con un computador en Las Condes

La tarde de este miércoles, un grupo de delincuentes protagonizó un choque contra un bus Red luego de robar un vehículo en la comuna de Las Condes, región Metropolitana.

En detalle, el hecho se produjo cuando dos desconocidos abrieron una camioneta que estaba afuera de un domicilio ubicado en avenida Colón con Tongoy, en dicha comuna.

Al percatarse de la situación, el propietario del vehículo intentó evitar el ilícito. Sin embargo, tras un forcejeo fue arrastrado por los antisociales, quienes huyeron del lugar.

A raíz de esta situación, funcionarios de seguridad municipal de Las Condes efectuaron un seguimiento a la camioneta, la cual terminó en avenida Nueva Bilbao con avenida Padre Hurtado, donde impactó con un bus del Sistema Red. Posteriormente, los dos sujetos fueron detenidos por personal de Carabineros.

Testimonio

Por su parte, la víctima fue identificada como Jerson, quien relató que “salí de mi casa a ver la camioneta y encontré a dos sujetos al interior de ella. Me sostuve de la puerta y me arrastraron(…) Logré ver las caras de los asaltantes. Me di cuenta de que hicieron funcionar la camioneta con un computador y otro elemento que no pude distinguir”, agregó.

Finalmente, lo detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y personal policial se quedó en el lugar para esclarecer los detalles del ilícito.