Macabro hallazgo en Renca: cadáver estaba amarrado de pies y manos dentro de bolsa de basura

En horas de la mañana de este jueves, un cadáver amarrado de pies y manos fue encontrado sobre el bandejón central de avenida El Montijo, esquina Los Lirios, en la comuna de Renca, al norte de la capital.

Según información preliminar de Carabineros, el cuerpo se encontraba al interior de una bolsa de basura: se trata de un hombre adulto, no identificado, de aproximadamente 40 años.

El capitán Daniel Barrera, de la 7ᵃ Comisaría de Renca de Carabineros, relató:

“Una vecina de acá del sector, una caminante matinal, a eso de las 08:30 horas se percata de la presencia de un bulto, una bolsa no habitual del sector. Se acerca, le parece que podrían ser restos humanos. Toma contacto con personal municipal, quienes llegan, toman contacto con Carabineros y comprueban que sí, se trata de un cuerpo humano, de sexo masculino, en una bolsa de basura”.

Hay cámaras de seguridad en el sector, “las que se van a levantar y tomar como medios de prueba para la investigación”, agregó Barrera.

Ante denuncias de presuntas desgracias, “al no tener la identidad, no se puede corroborar. Pero siempre se contrasta con el registro de personas perdidas que manejamos.

El Ministerio Público dispuso las indagatorias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

Valentina Candia, técnico en Educación Parvularia, quien encontró el cuerpo, contó: “Iba a tomar la micro en dirección a mi trabajo y de repente encuentro la bolsa de basura enrollada con alambre. Grabé un video, lo toqué con un pie. Decidí llamar a Carabineros, pero no me contestaron. En el grupo de WhatsApp de la hacienda pedí el teléfono de seguridad y me contestaron rápidamente. Estaba enrollado de forma recta: con alambre en los pies, en el torso y en la cabeza”.

“Yo paso todos los días por este lugar para ir a mi trabajo, de vuelta también, y siempre está solo. Debe haber sido muy en la noche o muy temprano en la mañana, porque yo vuelvo tarde”, cerró.

General director de Carabineros

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, si bien desconoció los detalles, calificó de “lamentable que estén ocurriendo hechos como este, pero es un fenómeno real. Están pasando cosas muy graves y obviamente tenemos que hacernos cargo de ellos”.

“Los proyectos que tenemos en el Congreso son para eso”, agregó luego.

A modo de ejemplo, señaló: “No es un fenómeno que ocurre solo en Chile. Hablando con policías de otros países, pareciera que hablamos el mismo idioma. Los crímenes han cambiado. El atentado al candidato presidencial en Ecuador. Tenemos que seguir trabajando para, de alguna manera, generar las instancias, anticiparnos y enfrentar estos fenómenos, que son graves”