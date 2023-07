Millonario robo en Lo Barnechea: sujetos sustraen 200 millones de pesos en especies desde domicilio

La madrugada de este sábado, un número indeterminado de sujetos ingresó a un domicilio ubicado en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, desde donde sustrajeron especies avaluadas en 200 millones.

El hecho ocurrió en calle Bernardo Larraín Cotapo 11387 y según los antecedentes entregados por las Polícia de Investigaciones (PDI), los delincuentes ingresaron al inmueble por un muro en la parte posterior, para luego subir al segundo piso, donde rompen uno de los ventanales para ingresar al recinto y revisar las habitaciones.

“Siendo las 5:30 horas de la mañana, se recepcionó un llamado de la Fiscalía de Flagrancia Oriente para que se adaptara un procedimiento por el delito de robo en lugar habitado en la comuna de Lo Barnechea. Sujetos desconocidos hicieron un ingreso vía escalamiento y sustrajeron una caja fuerte, diversas joyas, dinero en efectivo, relojes de alta gama”, explicó inspector Ariel Meza de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO).

En esa línea, el integrante de la PDI expuso que los delincuentes tras el robo “se subieron a dos vehículos también pertenecientes a las víctimas, retirándose del lugar en dirección desconocida”

En tanto, se comunicó que el total de las especies robadas alcanza un monto de $200 millones y los dueños de casa no estaban al momento del delito. De momento no hay personas detenidas y no hubo lesionados.